Las largas vacaciones que tendrán los diputados en la Legislatura de Neuquén

El receso terminará siendo muy extenso, tomando en cuenta la última sesión que se hizo a principios de diciembre del año pasado.

La Legislatura de Neuquén está abierta pero la mayoría de los diputados sigue de vacaciones.

La Legislatura de Neuquén retomará su actividad en la última semana de febrero, con la realización de la sesión preparatoria, previa a la del 1 de marzo, donde el gobernador Rolando Figueroa dejará inaugurado el período ordinario de este año. Todo ello implicará que los diputados gocen de unas largas vacaciones.

Esto será así a partir de que no se pautó ninguna sesión especial para febrero, como sí se hizo en 2025, con lo cual los legisladores tendrán un receso de casi tres meses, ya que el 11 de diciembre del año pasado se realizó la última sesión y recién a fines del mes que viene retomarán sus tareas.

Fuentes legislativas indicaron que por estos días unos pocos diputados están asistiendo a sus despachos, que el mes entrante se estima que arribarán algunos más, pero que no habrá movimiento hasta que se haga la sesión preparatoria, donde se definirá el horario del discurso de Figueroa y la elección de autoridades (vicepresidencias 1° y 2°), puestos que hoy ocupan Zulma Reina y Daniela Rucci.

El receso no implica que la Legislatura deje de funcionar, por ejemplo, con la recepción de proyectos. Sin embargo, fueron muy pocas las iniciativas presentadas: Solo tres, de las cuales dos de ellas correspondieron a ciudadanos.

Por un lado, Ariel Pérez Castillo, que presentó el 15 de este mes un proyecto de ley para proteger la autoría de los expedientes legislativos. Y el mismo día ingresó a la Legislatura otro, autoría de Ariel Perez Castillo, para establecer un "Protocolo de Intercambio Ciudadano", que garantice que la persona física que presente ante la institución legislativa un proyecto de ley, resolución o declaración sea convocada formalmente a la comisión de estudio correspondiente para exponer su propuesta.

También el diputado Darío Peralta (Unión por la Patria) presentó el 19 de este mes un proyecto de declaración en rechazo al alcance del decreto 941/2025, que firmó el Ejecutivo nacional el 31 de diciembre del año pasado, que modifica 40 artículos de la ley de Inteligencia Nacional “sin el consecuente debate parlamentario que requiere un cambio de tal magnitud”.

Legislatura deuda

La última actividad

El año legislativo se cerró el 11 de diciembre pasado, en una maratónica jornada previa (el 10) que incluyó una sesión especial por la mañana y una ordinaria por la tarde. Allí se aprobaron los tres presupuestos del Estado neuquino, además del Código Procesal Civil Adversarial de la Provincia de Neuquén. Y al día siguiente se sancionaron estas normas en particular.

En todo 2025, la Legislatura aprobó un total de 422 proyectos durante el año 2025: 62 leyes, 17 resoluciones, 24 comunicaciones y 319 declaraciones, aprobadas en el marco de las 34 sesiones que tuvieron lugar durante el LIV período legislativo: 28 de carácter ordinario, una preparatoria y 5 especiales.

El gobernador Rolando Figueroa promovió 29 leyes, mientras que las diputadas y los diputados impulsaron 26 iniciativas. A su vez, tres normas correspondieron a propuestas del Poder Judicial y una correspondiente al presupuesto del Poder legislativo, en tanto que tres leyes surgieron de proyectos presentados por particulares: uno por el gremio ATEN, otro por ANEL y otro por una profesional médica de la provincia.

La labor legislativa del 2025 se ubicó por encima de la media de la Cámara de los últimos cinco años, con un promedio de 53 leyes sancionadas entre los períodos 2020 y 2024. Mientras que en 2025 la Cámara aprobó 62 leyes, en 2020 votó 52, en 2021 sancionó 44, en 2022 aprobó 49, en 2023 sancionó 46 normativas y en 2024 fueron 74.

La producción legislativa del 2025 abarcó un amplio abanico de políticas públicas como seguridad, economía, infraestructura, educación, salud y los derechos laborales.

Legislatura Sesion (42).JPG Claudio Espinoza

Las faltas

Como se dijo, 2025 fue un año de mucha actividad pero no para todos los diputados, dado que varios faltaron a una importante cantidad del total de sesiones realizadas (29 ordinarias y cinco especiales), y sólo nueve de 34 (Zulma Reina actuó como presidencia de la Cámara) tuvieron asistencia perfecta en el recinto. La gran mayoría de las inasistencias fue justificada por la presentación de lo que se conoce como “anuencia legislativa”, que permite justificar la falta.

El ranking de faltadores, tal como publicó en su momento LMN en base a las actas de sesiones, lo encabezó la diputada Carina Riccomini (Juntos), que se ausentó en nueve oportunidades. El segundo lugar le correspondió a Ramón “Colo” Fernández (Movimiento Popular Neuquino), que había sido de los que más ausencias registró en 2024 y que en 2025 faltó a ocho sesiones ordinarias.

Tercero entre los más faltadores resultó Francisco Lepore (Avanzar), con cinco ausencias. Luego, con cuatro se ubicaron Andrés Blanco, María Cecilia Papa, del nuevo bloque Democracia Neuquén (abandonó Fuerza Libertaria) y Gabriel Álamo (MPN).

Con tres inasistencias figuraron Patricia Fernández y Paola Cabeza (ambas del MPN). Lo mismo que Gisselle Stillger (Arriba), Brenda Buchiniz (Cumplir) y Darío Martínez (Unión por la Patria).

A su vez, Alberto Bruno (Fuerza Libertaria), no concurrió a dos sesiones ordinarias, igual que Damián Canuto (PRO-NCN), Mercedes Tulián (PRO), Lorena Parrilli (Unión por la Patria) y Daniela Rucci (MPN).

legislatura

Más presencialidad

A una sola sesión faltaron Osvaldo “Pampa” Peralta, de Unión por la Patria, Ludmila Gaitán, del MPN, Marcelo Bermúdez del PRO, Guillermo Monzani de Fuerza Libertaria, Juan Sepúlveda del MPN, además de Ernesto Novoa y Matías Martínez, ambos del bloque de Comunidad.

También Julieta Ocampo, (Frente de Izquierda y los Trabajadores), tuvo una sola falta, al igual que Cielubi Obreque (MPN), que no asistió a la sesión ordinaria del 27 de noviembre (eso es lo que figura en el acta de la Legislatura, aunque la diputada sí estuvo presente, según consta en el video de la sesión de ese día).

Asistencia perfecta en 2025 tuvieron los diputados de Comunidad Luz Ríos y Yamila Hermosilla, los emepenistas Claudio Domínguez y Gerardo Gutiérrez (MPN); Juan Federico Méndez y Mónica Guanque (Democracia Neuquén); Verónica Lichter (PRO), Carlos Coggiola (Neuquén Federal) y César Gass (JxC-UCR).