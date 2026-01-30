Vecinos de un sector de Centenario denuncian abandono: "Ante una emergencia, estamos a la merced"

Los residentes de Prima Terra advierten además por los riesgos del único acceso que tiene el loteo. Piden la intervención urgente de las autoridades.

Reclaman por el acceso al ingreso, la falta de policía y servicios básicos.

Los vecinos y vecinas del barrio Prima Terra , ubicado sobre la costa del río Neuquén en Centenario, denunciaron una vez más la falta de respuesta del municipio ante los reiterados reclamos. Entre los principales pedidos, se encuentran la mala ejecución del único acceso vehicular al sector y la inseguridad durante los fines de semana.

El reclamo, que lleva años sin respuestas, recientemente se intensificó ante el crecimiento del loteo . Los residentes aseguran que no hay una planificación correcta para la urbanización que proyecta 1.100 lotes.

En diálogo con el programa Línea Abierta de LU5 , Lucía , una vecina del barrio , explicó que el principal problema es la bajada de ingreso , cuya traza no respeta el ancho previsto en el proyecto. “Es más angosta de lo que debería ser; no entran dos autos al mismo tiempo y no pueden bajar vehículos de gran porte, como una ambulancia o un camión de bomberos”, señaló. De hecho, aseguró que los bomberos no logran llegar al barrio por el estado actual del acceso .

Además, el barrio no cuenta con posta policial ni destacamento de bomberos. Los vecinos dependen de la Comisaría 20 del Parque Industrial de Neuquén, lo que implica demoras de hasta 40 minutos o más en la llegada de un móvil. “Ante una emergencia, estamos a la merced”, resumió.

LOTEO PRIMA TERRA

Estado de abandono

Los problemas con el acceso no son el único reclamo que tienen los vecinos del barrio Prima Terra. También, denuncian el abandono del espacio público. Según explica Lucía, en las calles se observan yuyos de más de dos metros, sectores intransitables y falta total de mantenimiento.

“No se puede caminar; es una inseguridad tremenda”, advirtió. A esto se suma la ausencia de controles, ya que los fines de semana ingresan personas ajenas al barrio. En el último tiempo se registraron robos y fogatas encendidas en lugares no habilitados.

Asimismo, los vecinos piden por la prestación de los servicios. No hay recolección domiciliaria de residuos y el barrio cuenta con un solo contenedor comunitario, que se desborda.

"Nos cobran $100.000 en tasas retributivas, pero no nos retribuyen en absolutamente nada", afirmaron.

MUNICIPIO CENTENRIO

Reclamos al Municipio

Los vecinos explicaron que el barrio ya fue entregado por la desarrolladora a la municipalidad, motivo por el cual se cobran las tasas. Sin embargo, remarcan que el loteo no quedó en condiciones: las calles están bajas y cuando llueve se inundan, convirtiéndose en “una pileta”.

La obra de la bajada la ejecuta la empresa Arco, vinculada a otro loteo en la ciudad, mientras que aseguran que el Municipio no supervisa. “Vienen a sacarse la foto, pero no controlan que el ancho sea el correcto ni que la bajada sea funcional”, cuestionó Lucía.

En Prima Terra viven hoy unas 100 familias, pero el loteo prevé 1.100, a lo que se suman desarrollos cercanos como Nuevo Rocío, El Vergel y el histórico Nueva España. “Un solo acceso para miles de familias es un peligro”, advirtieron.

Los vecinos aseguran haber agotado las vías formales: teléfonos municipales que no funcionan, exigencia de presentarse en persona y notas en mesa de entrada sin seguimiento. “La única manera que encontramos es ir a los medios para visibilizar el abandono”, concluyeron.