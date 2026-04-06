Cómo quedó la jubilación mínima de Anses para abril 2026 y qué pasa con el bono

La difusión del IPC de febrero permitió conocer de cuánto es la actualización de las jubilaciones de Anses en abril 2026 . Los montos y el calendario de cobro .

La publicación del dato de inflación de febrero permitió conocer cuánto aumentan en abril 2026 las ocho millones de jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) . Esto se debe al mecanismo de actualización mensual de los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ).

Para calcular los incrementos, el organismo previsional toma el índice de inflación de dos meses atrás. Este mecanismo de actualización mensual reemplazó al esquema trimestral que estuvo vigente hasta principios de 2024. El objetivo fue acortar la brecha entre los ingresos previsionales y el alza de precios. De esta manera, para establecer la suba de abril, se utiliza de referencia el IPC de febrero, que arrojó una suba de 2,9% . Por lo tanto, esta es la cifra del aumento de jubilados y pensionados.

El porcentaje también se tomará para actualizar otros programas sociales de la ANSES , como la Asignación Universal por Hijo ( AUH ), Asignación por Embarazo ( AUE ) y otras Asignaciones Familiares ( SUAF ).

Jubilados de la Anses.jpg La jubilación mínima llegará a $380.286 sin bono y $450.286 con bono.

A cuánto aumenta la jubilación mínima en abril 2026

En abril 2026, la jubilación mínima es de $380.286, sin contar adicionales extraordinarios. A este monto se suma el bono de $70.000, que cumple dos años congelado en ese monto, por lo cual el ingreso total para quienes perciben la jubilación mínima alcanzará los $450.286. Así, ningún beneficiario del régimen general percibirá una cifra inferior a ese umbral.

El bono extraordinario está destinado a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez. Aunque no todos lo cobrarán de igual manera. Aquellos que no perciban la mínima, pero tampoco superen los $450.286, recibirán un refuerzo económico proporcional hasta alcanzar ese monto. Quienes superen los $450.286, no tendrán ningún extra.

El aumento también impactará en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que subirá a $304.243 sin bono y $374.243 con bono, la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez, que llegará a $266.170 sin bono y $336.170 con bono; y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos, que saltará a $380.312 sin bono y $450.312 con bono. En tanto, la jubilación máxima alcanzará los $2.417.441.

Anses. Jubilados. Las jubilaciones y pensiones tendrán una actualización de 2,9% en abril.

Así será el calendario de cobros en abril 2026

Como es habitual, la fecha exacta de cobro dependerá de la terminación del documento del beneficiario y el monto de su haber. El calendario correspondiente al cuarto mes del año es el siguiente:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES