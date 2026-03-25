Los fanáticos neuquinos del esquí podrán comprar pases con beneficios en Caviahue y Cerro Bayo

A través del Banco Provincia de Neuquén, hay opciones de financiación y precios diferenciales para la temporada completa. Los detalles.

En un esfuerzo conjunto entre el gobierno neuquino y los operadores de los centros de esquí , la provincia de Neuquén presentó este miércoles una línea de beneficios exclusivos para los amantes de la nieve. La preventa de pases para Caviahue y Cerro Bayo ofrecerá precios diferenciales para los residentes de Neuquén y 12 cuotas sin interés para los clientes del BPN.

Tras el éxito de la preventa en el cerro Chapelco, donde ya se comercializaron más de 5.000 pases, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, aclaró que el foco se traslada ahora a Caviahue y Cerro Bayo , que ofrecerán financiación en 12 cuotas sin interés a través de las tarjetas del Banco Provincia de Neuquén (BPN).

La promoción, que estará vigente para los que compren sus pases hasta el 30 de abril, alcanza a los usuarios de las tarjetas Confiable, Visa y Mastercard emitidas por la entidad provincial. El objetivo central es permitir que las familias neuquinas puedan planificar sus vacaciones con antelación en un contexto económico complejo, donde el turismo de esquí representa una opción turística costosa.

La funcionaria aseguró que el fomento del turismo interno se da "no solo con beneficios sino con infraestructura, de los 800 kilómetros de ruta en obra, la mayoría para destinos turístico, como la que va de Caviahue hasta el Salto del Agrio, en el sur, en Traful, Meliquina, y los pasos fronterizos a Mamuil Malal, o la ruta 23 con un corredor escénico entre dos pasos fronterizos".

bosco esteves esqui

Aclaró que el acompañamiento del BPN permitió fortalecer el turismo de cercanía para llegar a cifras récord en esta temporada de verano. Esteves señaló que los turistas neuquinos fueron los que más ocuparon las plazas hoteleras de la provincia, después de los de Buenos Aires.

En ese contexto, se anunciaron nuevos beneficios para los clientes de BPN que visiten destinos provinciales en este fin de semana largo de Pascuas. Tendrán entre 6 y 12 cuotas sin interés, además de un 10% de reintegro en la contratación de servicios turísticos.

Caviahue: una propuesta familiar con precios fijos toda la temporada

Carlos Arana, gerente comercial de Caviahue, detalló una propuesta tarifaria que busca integrar a toda la región. El centro de esquí ha definido un precio de $480.000 por la temporada completa (válido del 1 de julio al 30 de septiembre) para residentes de proximidad, incluyendo a Loncopué, Caviahue y, de manera especial, a todo el Norte Neuquino.

Para el resto de los residentes de la provincia, el pase de temporada tendrá un valor de $680.000, mientras que se ofrecerá un combo de pase más equipo por $990.000. "No hicimos distinción entre mayores y menores; tomamos el precio de menor para que sea un valor único y accesible para todos", explicó Arana.

caviahue juegos de inverno Esqui de fondo (7).JPG Prensa Gobierno

Además, el centro inaugurará este año una guardería para los chicos que tendrá también una pizzería, lo que busca convertir al cerro en una opción para las familias. Además, el espacio sumó seis nuevos cañones de nieve inducida para asegurar la operatividad desde la base hasta el sector medio.

Cerro Bayo: inversión millonaria y nueva infraestructura

Por su parte, Pablo Torres García, presidente de Cerro Bayo, anunció una inversión superior a los 3.000 millones de pesos para esta temporada. La principal novedad es la instalación de una nueva silla cuádruple que sustituirá a un medio de elevación antiguo, incrementando la capacidad de transporte de 440 a 1.000 personas por hora en una zona clave de la montaña.

cerro bayo nevado El cerro Bayo recibió la primera nevada del 2024. Foto: Gentileza.

En cuanto a las tarifas de preventa, los valores en el centro de Villa La Angostura oscilarán entre los $850.000 y $1.600.000, dependiendo de la temporada y el producto elegido. Torres García destacó también la ampliación del sistema de nieve artificial, que ahora llega hasta la base con 10 cañones operativos, con el objetivo de alcanzar los 26 en el futuro.

El turismo como motor económico

La ministra de Turismo destacó que Neuquén es la provincia con la mayor superficie esquiable del país y subrayó la importancia de que "los neuquinos conozcan Neuquén". En este sentido, remarcó que el estado acompaña la inversión privada con obras de infraestructura vial, mencionando los 800 kilómetros de rutas en ejecución que facilitarán el acceso a destinos emergentes, especialmente en el norte.

leticia esteves vuelos chile

Asimismo, se recordó que la conectividad internacional recibirá un impulso el próximo 29 de marzo con el inicio de los vuelos directos desde Santiago de Chile, posicionando a la provincia en el mercado regional.

Esteves señaló que los programas de preventa ayudan a que las familias planifiquen sus vacaciones a la nieve y aclaró que, este invierno, el pronóstico anticipa más nevadas, por lo que los cerros estarán cubiertos y será una temporada de alta demanda para el esquí.

Beneficios para Semana Santa

Como adelanto de la actividad turística inmediata, el presidente del BPN, Gabriel Bosco, anunció también promociones para el fin de semana largo de Pascuas (del 30 de marzo al 5 de abril). Los clientes podrán acceder a un reintegro del 10% sin tope y hasta 12 cuotas sin interés en servicios turísticos y destinos de toda la provincia, buscando repetir los buenos niveles de ocupación registrados recientemente