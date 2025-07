El Pity Murúa ya trabaja en Maronese: "Acá se respira fútbol"

Murúa asumió el martes en el club del oeste y decidió alojarse en las instalaciones de la institución. “Yo estoy en la pensión, pedí venir acá porque me gusta compartir y estar permanentemente, tienen una pensión muy buena, un lugar que está creciendo”, aseguró. “Y las instalaciones, en realidad el manejo y el funcionamiento, la dinámica que tiene Maronese, hay pocos que lo tienen. Inclusive de la próxima categoría, o sea, digamos de Argentino A. Acá se respira y se vive fútbol las 24 horas”; afirmó.

Otra de las claves para el estratega son las divisiones formativas, que la dirigencia apunta a fortalecer. “Hay una particularidad, que se le da importancia a todo lo que tiene que ver con las inferiores. Entonces siempre pensé en volver por eso, porque me pareció algo bueno la primera vez, nada más que uno cuando está en primera, el resultado no te ayuda y tenés que irte”, mencionó.

El Regional Amateur es el objetivo mayor al que mira el Dino y el técnico. “En este caso, queremos pelear el ascenso, que es muy difícil, son 350, 360 equipos, y muchas veces el azar te tiene que acompañar, porque al menos hay 50 equipos que se preparan bien de los 300”, analizó.

P28-F01A-murua-dt-independiente.jpg Murúa también dirigió a Independiente.

Una carrera extensa

Con su experiencia en el ascenso en equipos como la CAI y Newbery de Comodoro, Sol de Mayo de Viedma, Alvarado de Mar del Plata, Santamarina de Tandil, Patronato de Paraná, Germinal de Rawson e Independiente de Neuquén, sabe que el Regional es un torneo duro. “Se preparan de la misma manera que te preparas vos. Y son mata-mata que no sabés, a veces pasás por penales y a veces te dejan afuera. Entonces eso de pronto no deja mirar otras cuestiones importantes que tienen que tener los clubes del interior”, sumó.

Murúa es palabra autorizada si de ascenso se trata y, con la cantidad de equipos que se disputan un lugar en el Federal A, pide un análisis en el formato de competencia. “El año que viene va a tener que haber algún tipo de reestructuración, porque a los equipos les cuesta mucho juntar 40, 50 millones de pesos para poder participar mensualmente y para armar un equipo mediano”, sostuvo.

En su retorno al Dino, más allá de valorar algunas cuestiones, piensa y reconoce el porqué de su salida hace dos años. “Maronese es una institución que está bien, entonces hace que yo pueda agarrar. Porque el campeonato pasado no me fue bien y me fui por bronca que tenía conmigo mismo de no haber podido lograr pasar la fase regular”, repasó.

El rendimiento no le disgustó en aquel momento, pero los resultados mandan. “Habíamos tenido buen fútbol por momentos, pero la verdad que me enojé conmigo mismo en ese momento. Hugo de pronto me decía, 'qué pena que te fuiste. por qué no lo pensaste bien'. Así que estamos de nuevo con ganas, pero con mucha más tranquilidad y sin tanto apuro”, dijo con energías renovadas.

De cara a la segunda etapa, la idea de trabajo es clara: ser un equipo fuerte en LIFUNE. “Primero estamos armando con Hugo el equipo local, la base que va a jugar el Regional, creo más allá de los refuerzos, es necesario tener un equipo que tenga rodaje de 6, 7 meses, un año o más”, sostuvo.

La visión de Murúa sobre el certamen

Claro está que en la liga local deberán ser competitivos para tener una mirada positiva en el Regional y sin modificar tanto el plantel. “Hay equipos que arman las estructuras a partir del comienzo del torneo local. Entonces, seguramente vendrá alguien pero tenemos que no equivocarnos y tratar ahora, en este torneo de la Liga Lifune, de tener buen ritmo”, afirmó.

El gusto por la liga y el reconocimiento es grato por parte del DT. "Es un torneo duro, lindo y competitivo. Por algo acá en esta zona hay dos equipos en el Argentino A y que están compitiendo para poder pelear por el ascenso. Más allá de todo es dura la Liga, entonces creo que el equipo que se prepara bienpelea sin ninguna duda semifinales o finales para ascender al Argentino A. Este año es lo mismo”, analizó.

De cara al próximo Regional, el Dino es uno de los clasificados, pero eso no lo relaja a Murúa. “Nosotros ya estamos, la importancia del torneo que viene porque es el que te da también para el otro año, aparte si vos ganás el torneo te quedan pocos retoques y peleás", mencionó.

Hay una característica principal en este contexto de fútbol y competencia a reconocer, y es el profesionalismo con el que trabajan los jugadores. “Es muy duro desde el punto de vista físico, porque el que vive argentino, este torneo federal, es un futbolista que trabaja. No vive de la pelota. Son muy pocos los que viven de la pelota", dijo.

Murúa reconoce y afirma que esto es un factor importante y que estar bien desde lo físico será la clave para un buen torneo. "Acá inclusive hay una teoría que es discutible y debatible. Dicen que al fútbol se juega con la pelota, y yo digo que al fútbol se juega con la pelota, individualmente tres minutos de los noventa o cuatro de los noventa, es lo que te digo, después tenés que correr", concluyó.