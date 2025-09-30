Qué pasó con el dólar en el último día de septiembre

Durante este martes aumentó otros 20 pesos en su cotización en el Banco Nación. El dólar mayorista se mantenía estable.

De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y con la vuelta al cepo cambiario anunciada por el Gobierno la semana pasada, el dólar continúa en alza. Durante septiembre, la moneda minorista tuvo un aumento total del 2,9%.

Este martes, el dólar oficial cerró en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, según la cotización de Banco Nación, este aumento representa una suba de $20 respecto al cierre del lunes.

En los bancos, el promedio de cambio oficial se ubicó entre los $1.400 y $1.410 para la venta, siendo este último valor la mayor cotización alcanzada durante el día.

En cuanto al dólar blue, aunque llegó a alcanzar los $1.450, el tipo de cambio cerró en $1.425 para la compra y $ 1.445 para la venta, un 1,05% por encima del lunes.

CIERRE. Cotización del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/O3JYC1avKI — Prensa BNA (@prensabna) September 30, 2025

Por su parte, el dólar mayorista sufrió un aumento del 1,47% y cerró a 1.371 pesos para la venta y 1.380 para la compra. A lo largo de septiembre, el mayorista obtuvo un aumento del 2,8% y superó, por primera vez, el techo del régimen de las bandas cambiarias, obligando al Banco Central (BCRA) a vender US$1.100 millones de sus reservas.

Actualmente, las bandas del sistema de flotación se posicionan en $1.480,72 para el techo y $944,96 para el piso.

En lo que respecta a la cotización de tipos de cambio financieros, el MEP cerró un 1,18% por encima y alcanzó los $1.490,10, mientras que el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 3,32% hasta cerrar en 1.531,89 pesos.

En el día de ayer, las reservas del BCRA se ubicaban en US$41.122 millones. A pesar de la compra del Tesoro por US$500 millones, las reservas bajaron US$116 millones a causa de los pagos realizados a distintos organismos por un total de US$334 millones: el Club de París (US$116 millones), el Banco Interamericano de Desarrollo (US$65 millones) y el Banco de Desarrollo de América Latina (US$97 millones) son algunos de los que destacan.

Crece el atesoramiento de los argentinos en moneda extranjera

El atesoramiento de los argentinos en depósitos o billetes en moneda extranjera superó los US$254.000 millones en el segundo trimestre del año, según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El reporte reflejó que al final de junio, “el total de activos externos propiedad de residentes fue estimado en US$470.331 millones, de los cuales US$254.371 millones correspondieron a moneda y depósitos”.

Le siguieron en importancia: participación de capital y participaciones en fondos de inversión por inversión de cartera, con US$66.397 millones; participaciones de capital por inversión directa, con US$53.561 millones; títulos de deuda de inversión de cartera, con US$41.023 millones; y activos de reserva, con US$39.973 millones.

dolares

La cifra de ahorros en moneda extranjera en manos de los argentinos implica un crecimiento de US$2.339 millones en el periodo entre abril y junio respecto al registro del primer trimestre del año, aunque es menor al total exhibido en el final del gobierno de Alberto Fernández cuando alcanzaba los US$261.368 millones.

La mayoría de los dólares acumulados por este concepto están en la informalidad, bajo el colchón o en cajas de seguridad no declaradas. Estas divisas son las que el Ejecutivo intenta que vuelvan al sistema con el proyecto de inocencia fiscal.