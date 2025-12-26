Quién era la mujer hallada muerta en el interior de una camioneta estacionada en el barrio Cumelén

La víctima, de 41 años, vivía en el vehículo junto a su pareja desde hace un par de semanas. Su fallecimiento data de más de 48 horas.

Una mujer de 41 años fue hallada muerta en el interior de una camioneta Renault Kangoo este jueves, pero su deceso data de más de 48 horas, según confirmaron fuentes de la investigación. El hecho causó conmoción en el barrio Cumelén de la capital neuquina.

El informe preliminar de autopsia, que recibió el fiscal del caso, " la mujer no tiene lesiones que hagan presumir que fuera agredida ". No se encontraron signos de intervención de terceros como causal de su fallecimiento.

De acuerdo a información de la investigación a la que pudo acceder LM Neuquén , la mujer fue identificada como Teresa del Carmen Mansilla Galindo, de 41 años. Además, se pidieron exámenes diversos, toxicológicos entre ellos, para poder precisar la causa del deceso.

La información da cuenta que la muerte data de más de 48 horas, siempre según la información preliminar.

Además, según información que corroboró LM Neuquén, la víctima se desempeñaba como mucama en el Hospital Castro Rendón.

Femicidio barrio Cumelen (6) Maria Isabel Sanchez

Resultados toxicológicos

El informe preliminar de la autopsia de Mansilla, que tuvo lugar en la Morgue Judicial, no pudo certificar, por el momento, la causa de su fallecimiento.Para ello, se aguardan los resultados de los estudios complementarios, dado que el cuerpo no presentaba signos de violencia que indiquen criminalidad alguna. Como consecuencia de este nuevo dato, se confirmó que la persona que estaba demorada, quedará en libertad en las próximas horas.

Cabe recordar que el personal de Criminalìstica convocó en su momento la intervención de Antinarcóticos dado que en el interior de la Kangoo hallaron una sustancia blanca, que luego se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Femicidio barrio Cumelen (3) Maria Isabel Sanchez

Los últimos movimientos

Cerca de las 8 de este jueves, dos móviles policiales arribaron a la calle María Bustos de Soria entre Coronel Pringles y Ángel V. Peñaloza, tras un llamado de alerta por la presunta muerte de una mujer dentro de una camioneta. Al arribar, rompieron el vidrio de la ventana del lado derecho y constataron que en el asiento trasero una mujer yacía tapada sin signos vitales.

Andrés, uno de los vecinos del barrio, aseguró a LM Neuquén que desde el 17 de diciembre la camioneta permanecía estacionada a metros de su casa, frente a un terreno baldío con cerco perimetral. Incluso llegaron a pensar que estaba abandonada, pero había movimientos extraños.

"Estaban viviendo ahí adentro, ellos iban y venían, a veces dormían de día en la camioneta, a veces llegaban a las 8 de la noche y se metían adentro", precisó sobre la dinámica que comenzaron a percibir desde hace aproximadamente 10 días. En cuanto a las edades, indicó que ambos tendrían entre 30 y 40 años.