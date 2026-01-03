Le robaron la camioneta a una familia de Añelo y exigen dinero para devolverla

Ocurrió el 31 de diciembre a plena luz del día. Se trata del segundo caso en la zona con la misma modalidad, lo que encendió las alarmas en la comunidad.

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a la localidad de Añelo , donde una familia fue víctima del robo de su camioneta y de llamados extorsivos en los que les exigieron dinero a cambio de su devolución. El hecho ocurrió el 31 de diciembre , a plena luz del día, alrededor de las 12:30, cuando los delincuentes ingresaron a la vivienda mientras no había nadie y se llevaron una Toyota Hilux, color blanco patente EZK 330 .

“Entraron por una ventana, rompieron la reja y el vidrio. Adentro estaban las llaves de la camioneta y se la llevaron”, relató preocupado Julio Fuentes a LM Neuquén .

Según explicó la víctima, el episodio tuvo lugar el 31 de diciembre cerca del mediodía , en su vivienda ubicada a unos 1.200 metros del casco urbano de Añelo , sobre la Ruta Provincial 17 , en un sector que en los últimos años registró un fuerte crecimiento, con hoteles, restaurantes y un movimiento constante de personas.

Además de la camioneta, los delincuentes se llevaron un lechón que estaba en el freezer. Además de la camioneta, los delincuentes se llevaron un lechón que estaba en el freezer.

añelo ilustrativa

Llamados extorsivos tras el robo

Horas después del hecho, la familia comenzó a recibir llamados extorsivos, una situación que agravó el impacto del robo. Fuentes contó que la misma noche recibió la primera comunicación.

“Me llamó una persona con una voz rara, diciendo que ellos tenían la camioneta y que quería una recompensa. Me negué y me cortó”, explicó. “Me llamó una persona con una voz rara, diciendo que ellos tenían la camioneta y que quería una recompensa. Me negué y me cortó”, explicó.

Al día siguiente, la situación se repitió. “Volvieron a llamar diciendo que tenían la camioneta y que me la entregaban en una estación de servicio a cambio de un millón de pesos. Les dije que la dejaran ahí y yo pagaba, pero nunca apareció nada”, relató.

La víctima considera que los extorsionadores no tendrían el vehículo, sino que aprovechan la difusión del robo en redes sociales para intentar estafar. “Creo que ven las publicaciones y llaman. No pienso que sean los mismos que robaron”, afirmó.

Fuentes confirmó que realizaron publicaciones para intentar obtener información y que un conocido aseguró haber visto la camioneta el mismo día del robo, cerca de las 13.20, aunque no logró precisar el lugar exacto.

La familia solicitó la colaboración de la comunidad y pidió que ante cualquier avistamiento se dé aviso inmediato a la Policía.

camioneta robada añelo diciembre

Dos hechos similares en el mismo mes

Este episodio no es un hecho aislado. En San Patricio del Chañar, el 15 de diciembre pasado, otra familia sufrió el robo de una camioneta Ford, color azul patente CAE 569, en el cruce de las rutas provinciales 7 y 8. En este caso, los delincuentes rompieron uno de los cristales del vehículo, accedieron al interior y lograron vulnerar el sistema del motor para llevárselo.

Tras difundir el robo en redes sociales con la esperanza de obtener información, los damnificados comenzaron a recibir llamados y mensajes extorsivos, en los que les exigían dinero a cambio de una supuesta devolución, con amenazas de desarmar el rodado o venderlo por partes en el mercado ilegal de autopartes. El hecho generó una fuerte angustia en la familia, aunque mantienen la esperanza de hallar el vehículo