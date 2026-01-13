Treinta minutos que salvan vidas: el desafío de mantener los bancos de sangre en verano

El Centro Regional de Hemoterapia busca donantes con una campaña de verano. Hay pacientes que requieren hasta siete donantes por día.

A pesar de que el 2025 contó con un alto grado de donantes de sangre, el Centro Regional de Hemoterapia llegó al verano con un panorama desafiante: mientras desciende, el número de voluntarios también incrementa la cantidad de accidentes de tránsito que empujan la demanda de transfusiones. Con una nueva campaña, buscan más gestos solidarios que puedan salvar vidas.

"Hemos podido hacer frente a todas las patologías que requirieron hemocomponentes, pero, como saben, se sigue utilizando y la única forma de obtenerla es a través de la donación. Por eso los invitamos nuevamente a que se sumen", expresó Romina Barufaldi , médica del Centro Regional de Hemoterapia, en una entrevista radial.

Según explicó, la demanda de transfusiones crece en temporada estival, y también a partir de requerimientos crónicos de otros pacientes. "Cuando hay un aumento en el tránsito, en el tráfico, uno tiene que prever accidentes de tránsito que lamentablemente han ocurrido en estos últimos días, pero también recordemos que las transfusiones se usan para las enfermedades oncohematológicas", señaló.

Centro de Hemoterapia. La sangre es para reponer stock en el Centro de Hemoterapia. Claudio Espinoza

Y aclaró que "hay pacientes que cada 12 horas deben estar recibiendo estos componentes y se si requirieran de las donaciones de sus familiares, serían siete donantes que deben presentar tal vez diariamente". En ese contexto, indicó que una carga de ese tipo es imposible de sobrellevar por un solo grupo familiar.

"Tampoco es la idea de que la familia se haga cargo del soporte transfusional del familiar siendo que es tan fácil y tan simple colaborar", afirmó y agregó que el objetivo de la campaña es "calmar también la angustia de todas estas familias que lamentablemente están pasando una situación complicada de salud".

¿Cómo sigue la campaña?

El Centro Regional de Hemoterapia hará una colecta especial este martes en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN), en su sede de calle Buenos Aires, y el jueves realizará una nueva convocatoria en Casa de Gobierno. Mientras tanto, la sede del centro está abierta de lunes a sábado, de 8,30 a 13, para recibir voluntarios.

"También estamos llamando a los donantes que se han presentado durante todo el año pasado para renovar la donación", aclaró Barufaldi. "Les cuento que podemos donar hasta tres veces al año las mujeres, los varones hasta cuatro veces al año y el tiempo que debe pasar entre cada donación es de 3 meses", expresó.

Los requisitos para ser donantes de sangre

La médica dio detalles de los requisitos que deben cumplir los voluntarios, con el objetivo de desterrar algunos mitos que se han construido sobre la donación. En ese sentido, negó que haya que concurrir en ayunas o que las personas con tatuajes no puedan hacer una donación.

Para donar sangre, se solicita: