Con recupero financiero récord, Salud apuesta a la telemedicina y más hospitales en Neuquén

El ministro de Salud, Martín Regueiro explicó que aún no se reactivó la obra del hospital Norpatagónico. Dio detalles de los objetivos para 2026.

Tras haber registrado un récord histórico en el recupero financiero, el sistema de salud pública de la provincia de Neuquén se planta ante el inicio de año con nuevos desafíos. Además de perseguir el diálogo constante con los trabajadores de salud, que iniciaron reclamos a través del gremio ATE, el Ministerio se propone avanzar con obras de infraestructura y la incorporación de la telemedicina para descongestionar los hospitales de la provincia.

En los últimos días, despertó curiosidad el registro de movimientos en la obra del hospital Norpatagónico, el centro de salud de alta complejidad que se proyecta en la zona de la meseta de Neuquén capital. Sin embargo, el ministro de Salud de la provincia, Martín Regueiro, aclaró que la obra aún no se reactivó, aunque el trabajo en el lugar es constante porque se siguen realizando tareas de mantenimiento y cuidado de los materiales de construcción.

En diálogo con LU5, el ministro aclaró que proyectan reiniciar los trabajos en el futuro para habilitar el gran complejo por etapas con el objetivo de hacer una puesta en marcha progresiva y así aliviar cuanto antes la carga que ya tienen otros consultorios y quirófanos de los centros públicos de salud.

Drone Hospital Norpatagónico.JPG

"La parte de hormigón, es decir, la estructura más dura, se encuentra en un 70% y el objetivo es avanzar a través de etapas para una puesta en marcha progresiva", dijo Regueiro y aclaró que la primera etapa del proyecto pondrá el foco en la creación de quirófanos ambulatorios. La meta del Ministerios es agilizar las cirugías de baja complejidad que permiten al paciente regresar a su casa el mismo día. Así, pretenden liberar espacio en los quirófanos de otros centros de salud para intervenciones de mayor urgencia o riesgo.

Aunque la obra no reinició su actividad a pleno, el movimiento en el predio es constante. El ministro aclaró que existe una fase previa de mantenimiento y cuidado del patrimonio. Al respecto, señaló :"Es una obra muy grande que se hará en etapas, por lo que parte de los mantenimientos y de la limpieza del establecimiento ya se encuentran en marcha para el cuidado de los materiales".

Figueroa Regueiro Salud Hospital

Este desarrollo también está vinculado al proyecto del Hospital Materno Infantil, que anunció el gobernador Rolando Figueroa. Ambos establecimientos funcionarán de manera articulada para garantizar una respuesta integral a la comunidad. La puesta en marcha de estos polos sanitarios implica un cambio de complejidad para todo el sistema de salud provincial, según destacó Regueiro.

Negociaciones salariales con los trabajadores de salud

El ministro Regueiro se refirió también a las mesas de negociación que tuvo su cartera con el gremio ATE. Aunque había una audiencia prevista para esta semana, finalmente se postergó para el próximo martes, ya que el Ministerio planteó la necesidad de verificar el cumplimiento de los pagos correspondientes a la planilla complementaria, que se ejecutan entre el viernes y el lunes. Regueiro destacó que esta postergación busca dar tiempo a que los trabajadores puedan chequear sus haberes y así concurrir a la reunión con datos precisos sobre sus cuentas

"La mayoría de los puntos que estaban planteados ya están resueltos y con el pago de la complementaria quedaría resuelto el escenario administrativo en su totalidad", aseguró.

SFP Ministro de Salus Martin Regueiro (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

El funcionario subrayó que no se trata de promesas a futuro, sino de una respuesta concreta a pedidos que, en muchos casos, requerían gestiones administrativas internas. El cumplimiento de estos puntos permite un escenario de mayor estabilidad para los equipos de salud en toda la provincia, que afrontan nuevos desafíos para 2026.

Entre los principales puntos, el funcionario destacó la consolidación de la telemedicina como una herramienta para facilitar trámites como la renovación de recetas, lo que evitará traslados innecesarios a los hospitales. Mencionó también el acceso a turnos en salud mental y la ampliación de los horarios de atención en diversos dispositivos territoriales forman parte del plan estratégico anual. El objetivo central es lograr que los equipos de salud realicen sus tareas en un entorno más armónico y ordenado, mientras que la población recibe una atención más ágil

El recupero financiero logró cifras récord

El sistema de salud de la provincia se nutre en parte del mecanismo de recupero financiero, que este 2025 logró 45.700 millones de pesos lo que representa un crecimiento del 158% en comparación con los $17.000 millones facturados en 2024.

Este incremento se da en un contexto sostenido de aumento en la oferta y la demanda de prestaciones del sistema público de salud provincial. Las estadísticas muestran que el promedio de consultas semanales creció de manera constante: de 44.780 consultas en 2023, pasó a 49.689 en 2024, y alcanzó las 52.250 consultas promedio por semana durante 2025.

El recupero financiero consiste en la facturación que realiza el sistema público de salud a obras sociales y prepagas por las prestaciones brindadas a sus afiliados en los hospitales y centros de salud provinciales. Estos fondos se reinvierten en el fortalecimiento del sistema sanitario.

Hospital Castro Rendon

Regueiro explicó: “Aumentamos los precios por una ley que nos permitió optimizar los valores del recupero financiero y también aumentó la cantidad de consultas en la provincia como la cantidad del espectro de prácticas que hacemos. Es decir, logramos con el recurso humano que tenemos, muy bien formado, mejoren los ingresos para la provincia para devolverlo en inversión de insumos y equipamiento”.

En cuanto al aumento de consultas, el titular de la cartera sanitaria detalló: “Aumentamos la cantidad de consultas en distintas partes de la provincia. En 2023 hubo 2,3 millones consultas, en 2024 tuvimos 2,6 millones consultas y en 2025 tuvimos 2,8 millones y pasamos de 49.000 consultas en promedio por semana a 53.000 consultas por semana. Esto habla de que mejoramos el acceso, que nuestros equipos están trabajando de una manera eficiente y que hoy estamos dando más respuestas a la comunidad que la comunidad necesita”.

Además, el recupero de las prestaciones aumenta no solo por la gestión de cobro, sino también porque más neuquinas y neuquinos utilizan el sistema de salud.

Este resultado permite al ministerio de Salud contar con otros recursos para mejorar la infraestructura, equipamiento y calidad de atención en todo el sistema sanitario neuquino, beneficiando tanto a usuarios con cobertura como a quienes acceden al sistema público sin obra social.