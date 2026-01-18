Tras dos días de intensa búsqueda, hallaron a la hermana del Huevo Acuña en Zapala

El gobierno provincial informó que la mujer fue hallada con vida esta madrugada en una zona de bardas. Profesionales médicos le brindan contención.

Después de dos días de una búsqueda desesperada de la familia e intensos rastrillajes, la Policía de Neuquén encontró a Fabiana Edith Muñoz, la hermana del reconocido futbolista y campeón del mundo, Marcos "Huevo" Acuña . La mujer fue hallada esta madrugada en una zona de bardas y recibió contención de profesionales que participaron de las tareas de rastrillaje.

" La Provincia informa que se desactivó el operativo de búsqueda de Edith Muñoz, de Zapala, que fue encontrada con vida esta madrugada por la policía, tras realizarse un amplio rastrillaje en distintas zonas de Zapala ", informaron desde el gobierno neuquino.

" La policía provincial encontró a la mujer, que era intensamente buscada al pie del tanque de agua, en la zona de bardas y cerca de las 3.25 de este domingo. Y a la que asistieron con tareas de contención ", detallaron.

Para su búsqueda trabajó personal de distintas dependencias.La denuncia de su desaparición había sido realizada en la Comisaría de la Mujer y Adolescencia de Zapala, por su madre. Muñoz de 42 años padece de esquizofrenia y permanecía extraviada desde la tarde del jueves 16.

Familia Acuña- Huevo Acuña- Walter- Fabiana- Sergio Dovio

Las tareas fueron coordinadas por el ministerio Público Fiscal, con intervención de distintas áreas de la Policía de la Provincia del Neuquén.

Un diagnóstico y reclamos de la familia

La desaparición de Fabiana Edith Muñoz, hermana Jéssica y del reconocido futbolista y campeón del mundo, Marcos "Huevo" Acuña conmoción a la ciudad de Zapala en estas últimas horas. La familia se mostró angustiada y desesperada por el paradero de la joven.¿ mientra la Policía provincial realizó un amplio despliegue para dar con la mujer.

"Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer (viernes) se perdió y no la encontramos por ningún lado", reveló conmovida Sara, su mamá, en diálogo con LM Cipolletti. Al parecer, lleva meses lidiando con este trastorno de salud, sufriendo ella y a la par naturalmente toda la familia.

Fabiana y Jéssica Acuña Jéssica y Fabiana, las últimas dos de izquierda a derecha, en una foto de LMN durante el último mundial.

Otra hermana del jugador, Jessica Acuña, participó activamente de la búsqueda y cuestionó a los médicos psiquiatras que la atienden en el Hospital local. “Y ahora dónde están los psiquiatras del hospital Zapala, qué pasa que no llaman ahora… Esto se hubiese evitado si ellos hicieran su trabajo como corresponde”, disparó en redes sociales al publicar la imagen de búsqueda de paradero de su familiar que difundió la Policía neuquina.

Luego fue más a fondo aún y en diálogo exclusivo con LM Neuquén fundamentó su inocultable enojo: “Estoy así porque desde octubre ella -por Fabiana- anda mal, en reiteradas veces llamamos a la policía y, sin embargo, para la psiquiatra que la atiende ella estaba bien…”, apuntó directamente contra la profesional que sigue el caso de su querida hermana.

Una fanática de River y de su hermano

Fabiana es una de las hermanas, por parte de madre, del Huevo Acuña. Los otros dos son Jéssica y Walter. Con este último comparten la pasión por el Millonario, equipo en el cual se desempeña actualmente Marcos, cumpliéndole así un sueño a esa parte de la familia.

acuña river boca superclásico

Eso sí, contó alguna vez que se pone "muy nerviosa" con los partidos de su hermano, tanto en el club de sus amores como en la Selección Argentina (salió campeón del mundo y ganó dos Copas América con la albiceleste). Y las bromas con mamá Sara, hincha de Boca, nunca faltaron en los superclásicos hasta que el Huevo llegó a River y ahora sí no se discute: "todos hinchamos por él" y por la Banda Roja.

Es tan tímida como bondadosa. Este medio visitó en diferentes ocasiones la casa zapalina y puede dar fe de su gran corazón.