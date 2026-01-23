Asamblea de petroleros en Añelo: anuncian el acuerdo salarial

Se realiza en el Predio Fiesta de los Productores de Añelo. Empezó este viernes a las 8.30.

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa lleva adelante, desde este viernes a las 8:30, la asamblea general informativa sobre los detalles del acuerdo salarial firmado con las cámaras empresariales en el marco de la paritaria 2025/2026. Se realiza en el Predio Fiesta de los Productores de Añelo.

Si bien no hay detalles sobre el acta, +e pudo saber que el aumento previsto establece una suma no renumerativa y un incremento al básico para los trabajadores de la industria.

Tal como viene informando este medio, los datos de la inflación estuvieron en el centro de la escena para la negociación entre el gremio petrolero y la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE).

Asamblea Petroleros Rucci (10).jpg

Vaca Muerta con la mirada puesta en la inflación

En este marco, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mes de diciembre fue del 2,6 por ciento en Neuquén, de acuerdo al informe elaborado por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia. Mientras que a nivel nacional, la inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, la inflación en el 2025 fue de 31,5% y alcanzó el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017). En Vaca Muerta monitoreaban el índice con atención para sentarse a negociar.

El articulo sexto de la última paritaria petrolera firmada estipulaba: “Las partes ratifican que el actual periodo paritario tiene vigencia de abril 2025 a marzo 2026, ambos inclusive, y acuerdan reunirse a mediados de septiembre de 2025, a efectos de darle continuidad a la presente negociación en función de las variables económicas y de la industria hidrocarburífera, y evaluar su incidencia en lo aquí acordado, sin perjuicio de asumir el compromiso de reunirse para analizar las mismas variables de sucederse situaciones extraordinarias que motiven ello”.

Asimismo, el documento establece que los representantes del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y los directivos acordaron reunirse con el dato del IPC sobre la mesa para analizar "lo que se tiene que recomponer y cómo hacerlo".

Marcelo Rucci asamblea petroleros (2) Marcelo Rucci, líder de Petroleros Privado y actor de peso político en Vaca Muerta.

Un acuerdo anual

Para la paritaria petrolera 2025/2026, el acuerdo establece un incremento anual del 12% que va desde abril de 2025 a marzo de 2026.

El mismo se implementará en cuotas del 3% cada tres meses, calculado sobre la base salarial de abril 2025. Esto implica un aumento mensual promedio inferior al 1%, aunque se incluye una cláusula de revisión en septiembre de 2025 que podría activar ajustes en caso de desfasajes con la inflación real.

“El Ministerio de Capital Humano valora el compromiso del sector sindical y empresarial en el sostenimiento del diálogo social como herramienta fundamental para alcanzar acuerdos que brinden previsibilidad a la actividad y resguarden el empleo”, subrayó la cartera mediante un comunicado.