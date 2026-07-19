"Gracias": de Milei a Bullrich, los posteos en redes para la Selección argentina

El arco político nacional reaccionó en redes sociales, luego de la final del Mundial 2026 que ganó España 1 a 0 a Argentina en tiempo suplementario,

El presidente Javier Milei , miembros del Gabinete Nacional, además de senadores y diputados libertarios, felicitaron a la Selección argentina , luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 .

“Muchas gracias Jugadores…!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”, publicó el mandatario argentino desde su cuenta de X, y que reposteó el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine.

Quien también se sumó a los saludos fue la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , que aseguró que los argentinos “amamos y admiramos” a este equipo y que todo el país “se abraza” bajo la bandera.

“¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca!”, manifestó.

Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo pidió “aplausos y ovación para la Selección argentina”, mientras que la jefa de bloque del Senado (LLA) Patricia Bullrich, aseguró que están “orgullosos de este equipo y de lo que representan”: “¡Gracias jugadores! En las buenas y en las malas, todos juntos”, agregó.

Te queremos, Capitán.



Estamos orgullosos de este equipo y de lo que representan. ¡Gracias jugadores!



En las buenas y en las malas, TODOS JUNTOS.



Esta Selección sigue siendo la mejor de la historia. pic.twitter.com/5j97xu91GE — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 19, 2026

Incluso, como en otros partidos, el embajador norteamericano en Argentina, Peter Lamelas, se manifestó al cierre del partido. "Un equipo de élite que, con resiliencia, coraje y un nivel de juego excepcional, se ganó el respeto y la ovación de todo el mundo", sostuvo.

¡Gracias a la Scaloneta por este magnífico Mundial! Un equipo de élite que, con resiliencia, coraje y un nivel de juego excepcional, se ganó el respeto y la ovación de todo el mundo. ¡Toda nuestra admiración! — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) July 19, 2026

También la cuenta oficial del regimiento de Granaderos a caballo reconoció el orgullo por la Selección argentina. "No siempre la gloria se mide por el resultado final. También se encuentra en el esfuerzo, la entrega y el compromiso demostrados en cada paso del camino", indicaron en el posteo.