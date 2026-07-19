"Gracias": de Milei a Bullrich, los posteos en redes para la Selección argentina
El arco político nacional reaccionó en redes sociales, luego de la final del Mundial 2026 que ganó España 1 a 0 a Argentina en tiempo suplementario,
El presidente Javier Milei, miembros del Gabinete Nacional, además de senadores y diputados libertarios, felicitaron a la Selección argentina, luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.
“Muchas gracias Jugadores…!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”, publicó el mandatario argentino desde su cuenta de X, y que reposteó el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine.
Quien también se sumó a los saludos fue la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que aseguró que los argentinos “amamos y admiramos” a este equipo y que todo el país “se abraza” bajo la bandera.
“¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca!”, manifestó.
Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo pidió “aplausos y ovación para la Selección argentina”, mientras que la jefa de bloque del Senado (LLA) Patricia Bullrich, aseguró que están “orgullosos de este equipo y de lo que representan”: “¡Gracias jugadores! En las buenas y en las malas, todos juntos”, agregó.
Incluso, como en otros partidos, el embajador norteamericano en Argentina, Peter Lamelas, se manifestó al cierre del partido. "Un equipo de élite que, con resiliencia, coraje y un nivel de juego excepcional, se ganó el respeto y la ovación de todo el mundo", sostuvo.
También la cuenta oficial del regimiento de Granaderos a caballo reconoció el orgullo por la Selección argentina. "No siempre la gloria se mide por el resultado final. También se encuentra en el esfuerzo, la entrega y el compromiso demostrados en cada paso del camino", indicaron en el posteo.
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