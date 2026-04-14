La venta ilegal en el Foro de la meseta suma otra condena: declararon culpable a una mujer por estafar a 63 familias

La imputada admitió su responsabilidad en la maniobra fraudulenta vinculada al plan de urbanización de la meseta.

Una mujer fue declarada penalmente responsable por el delito de estafas reiteradas en el marco de la causa por las maniobras fraudulentas vinculadas al plan de urbanización de la meseta, en un expediente que investiga el engaño a decenas de familias que buscaban acceder a un terreno propio.

La resolución fue adoptada por unanimidad por un tribunal integrado por los jueces Marco Lupica Cristo, Raúl Aufranc y Cristian Piana, quienes homologaron un acuerdo presentado de manera conjunta por el Ministerio Público Fiscal, la defensa de la imputada y la querella.

La condenada , identificada por sus iniciales C.G., se desempeñaba como secretaria general de la cooperativa 14 de Octubre y, según la acusación fiscal, actuó en connivencia con el entonces presidente de la entidad, Mario del Río, quien ya fue condenado en 2024 por su participación en la misma maniobra.

De acuerdo con la investigación, ambos desarrollaron un esquema defraudatorio para captar a personas interesadas en acceder a lotes dentro del denominado Proyecto de Urbanización del Foro de la Meseta. A través de esa operatoria, lograron engañar a 63 familias, provocando un perjuicio económico que, actualizado, asciende a 455 millones de pesos y 13.450 dólares.

SFP Ciudad Judicial (7) Sebastián Fariña Petersen

Los hechos ocurrieron entre 2016 y julio de 2022. Durante ese período, las víctimas realizaron pagos convencidas de que estaban abonando correctamente los terrenos que adquirirían dentro del proyecto habitacional. Sin embargo, con el paso del tiempo advirtieron que nunca habían sido inscriptas de manera válida para acceder a los lotes.

Según detalló la acusación, los imputados utilizaban convenios con apariencia de legitimidad para dar respaldo a la operatoria y modificaban el CBU de destino de los pagos. De esa forma, el dinero que las familias transferían terminaba depositado en una cuenta de la cooperativa y no en la de la empresa desarrolladora encargada de ejecutar la infraestructura del proyecto.

Durante la audiencia, la imputada reconoció su responsabilidad penal en los hechos. No obstante, el juez Lupica Cristo aclaró que esa admisión no era suficiente por sí sola para convalidar el acuerdo.

“No podemos homologar el acuerdo sin suficiencia probatoria; además existe evidencia documental y los testimonios de las familias estafadas”, señaló el magistrado al fundamentar la decisión del tribunal.

Por su parte, el fiscal de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez, explicó en audiencia el funcionamiento de la maniobra fraudulenta y precisó que todas las víctimas fueron informadas sobre el alcance del acuerdo alcanzado con la imputada.

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Con la declaración de responsabilidad ya confirmada, el próximo paso en el proceso será la realización del juicio de cesura, instancia en la que se debatirá y definirá qué pena de prisión deberá cumplir la condenada.

La causa representa uno de los expedientes por estafas inmobiliarias de mayor impacto en la provincia en los últimos años, tanto por la cantidad de damnificados como por el volumen económico involucrado.

Importantes avances en la causa

La causa por la millonaria estafa con lotes en la meseta neuquina -en la zona cercana a lo que hoy se conoce como la Ruta del Petróleo- se empezó a mover nuevamente este año.

De acuerdo a los últimos avances, la maniobra también tuvo impacto en Centenario. Allí, los contratos firmados no consignaban que la venta estaba supeditada a un acuerdo previo de 2012 con la Municipalidad de Centenario.

La cooperativa debía pagar tierras fiscales, algo que nunca ocurrió. En ese momento, y de acuerdo a lo que había establecido la gestión municipal, se pagaba unos 100 pesos el metro cuadrado. En 2017 las adjudicaciones quedaron sin efecto, dejando a los compradores sin los terrenos y sin respuestas.