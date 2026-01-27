Cuál es la figura que brilló en Europa y regresó al fútbol argentino

Un jugador que se consolidó como referente de un equipo español llegó al país para jugar en el club de sus amores.

Los regresos de grandes figuras al fútbol argentino generaron en el último tiempo una gran atención con las vueltas de Leandro Paredes , Ángel Di María , Germán Pezzella (campeones del mundo), entre otros futbolistas que han regresado al país para seguir su carrera futbolística.

En las últimas horas un club importante confirmó el regreso de una figura importante que tuvo un importante paso por el fútbol europeo y supo convertirse en un referente de un importante club español. A través de su cuenta de Instagram, Belgrano de Córdoba confirmó que Franco Vázquez , apodado como el "mudo", firmó contrato con el elenco cordobés para jugar nuevamente con la camiseta celeste.

"¡Bienvenido de vuelta a casa, Franco!", escribió la cuenta del Pirata con un emotivo video donde repasaron su carrera en el club donde surgió. Por su parte, el jugador habló con la prensa al llegar al país: “ Estoy contento obviamente, después de tanto tiempo estar acá. Volví porque tenía ganas hace bastante tiempo y se dio ahora. Estoy feliz, no se nota pero estoy feliz”.

En su relato, soltó: “El campeonato en Italia está a la mitad, vengo con rodaje. Es un fútbol diferente y tengo que adaptarme a mis nuevos compañeros”. Cabe recordar que el jugador supo jugar en Palermo de Italia, Rayo Vallecano, Sevilla, Parma y Cremonese.

Gran noticia para San Lorenzo: podrá inscribir a sus refuerzos para el Torneo Apertura

San Lorenzo se encuentra hace varios años en una espiral de crisis económica que parece no tener fin, pero esta vez tuvo buenas noticias: logró levantar las inhibiciones con la FIFA y podrá inscribir a sus nuevos refuerzos para el Torneo Apertura.

El Ciclón tenía 14 inhibiciones con el ente del fútbol mundial, lo que le impedía sumar jugadores para su plantel. Los abogados del club llegaron a un acuerdo para pagar 2,1 millones de dólares sobre la deuda total de 3,8 millones. El resto será abonado en un plan de cuotas, pero ya está habilitado para poder inscribir a sus nuevos futbolistas.

Once de las inhibiciones levantadas correspondían a derechos de formación de jugadores. Las otras tres corresponden al traspaso de tres futbolistas: Adam Bareiro (Monterrey), Jhohan Romaña (Austin FC) y Torito Rodríguez.

Los tres refuerzos confirmados que tiene San Lorenzo para el Torneo Apertura son: Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez y Mathías De Ritis. Aunque no podrán estar en el debut contra Lanús, se espera que para la segunda jornada, el técnico Damián Ayude pueda contar con ellos.

San Lorenzo y la negativa a Boca por Cuello

El presidente de San Lorenzo, Sergio Constantino, aseguró ayer, luego de salir de la reunión de comité de la Liga Profesional, que el delantero del Cuervo, Alexis Cuello se quedará en el club.

La noticia de hoy es que San Lorenzo habría rechazado una segunda oferta de Boca por el jugador, que fue de tres millones de dólares por el 60% del pase que tiene el Ciclón. Según informaciones, Constantino pretende sacar 3,5 millones limpios por el delantero.

Tanto esta negociación, como la de Romaña con River parecen estar caídas y casi cerradas, ya que tanto el Xeneize como el Millonario estarían evaluando otras alternativas por la dificultad de negociar con San Lorenzo.