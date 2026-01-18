Insólito: Moretti cargó contra la dirigencia actual de San Lorenzo y habló de Ayude

Quien fuera presidente del club y sobre quien pesa una denuncia por coimas, se expresó en redes sociales.

A veces parece que Marcelo Moretti vive en una realidad paralela. El ex presidente de San Lorenzo realizó un contundente posteo en redes sociales en el que arremetió contra la actual dirigencia, el manejo del plantel y el estado institucional tras la declaración de acefalía.

Moretti publicó a través de su cuenta oficial en la plataforma X (Twitter) un extenso mensaje en el que apuntó contra Sergio Costantino, elegido presidente transitorio de San Lorenzo , con mandato hasta las elecciones extraordinarias previstas para mayo de 2026.

En su posteo, Moretti no solo expresó su frustración por el rendimiento del equipo y la falta de refuerzos de cara al torneo, sino que reiteró su posición sobre la manera en que la actual Comisión Directiva llegó al poder.

“Hay un muy buen plantel, excelentes juveniles, pero nos faltan refuerzos. Para competir en serio. Esa era la idea y el proyecto que planeamos cuando nos reunimos en noviembre luego del último torneo. Y para eso estaba trabajando hasta que inventaron una acefalia y me hicieron el golpe de estado”, escribió el ex mandatario.

Moretti añadió: “este actual presidente de facto y su comisión directiva no armaron un plantel en 30 días de gestión… y van 21 días de pretemporada… y estamos a 5 escasos días del inicio del nuevo torneo…”

En su comunicado, el ex presidente también afirmó que San Lorenzo registró un aumento del pasivo neto de 3 millones de dólares desde su salida, y cuestionó la gestión de los abonados, a la que calificó como deficiente y con ingresos muy por debajo de lo esperado.

Además, señaló que el dinero por ventas de jugadores realizadas durante su gestión —según su versión— será utilizado para saldar pasivos generados por la actual comisión directiva. “Más allá de eso, ahora con la venta de Báez se pagarán la totalidad de las inhibiciones que ellos mismos crearon. Es decir, con la venta de los jugadores de la gestión Moretti se pagarán deudas de la gestión Costantino. Insólito”, afirmó.

El posteo finalizó con una dura frase: “Menos no se podía esperar de un presidente de facto y una comisión directiva ilegítima donde todo es dañino y perjudicial para la institución”, concluyó Moretti en su mensaje en X.

Embed Luego de ver el partido vs Cerro Porteño, Damian debe estar preocupado. Lo conozco. Es un gran DT y un gran muchacho, con un enorme futuro, pero magia no hace. Hay un muy buen plantel, excelentes juveniles, pero nos faltan refuerzos. Para competir en serio. Esa era la idea y el… — Marcelo Moretti (@morettimarcelo) January 18, 2026

La ofensiva de Moretti

Hace algunos días, volvió a dar una nota negativa al reaparecer públicamente a poco más de un mes de su destitución como presidente de San Lorenzo con una participación inesperada en el streaming partidario, en donde se lo vio relajado y con declaraciones que encendieron aún más al hincha.

El ahora expresidente de San Lorenzo se defendió de las denuncias judiciales en su contra en un clima distendido en el canal de streaming El método azulgrana que no pasó inadvertido en el mundo del club y volvió a causar bronca en los hinchas.

El exdirigente, procesado por administración fraudulenta, llegó al programa con una remera de San Lorenzo y una caja de empanadas, compartió la transmisión como si se tratara de un encuentro informal y hasta se puso a jugar a los videojuegos con los miembros del canal.