El viaje que realizó Carlos Palacios a horas de perder el clásico que le valió críticas en Boca

Como el Xeneize no se entrenó en el inicio de la semana tras la dura caída frente a su eterno rival, el volante de 24 años viajó a visitar a su familia, aunque deberá retornar rápidamente a la Argentina porque este martes tendrá que presentarse en el entrenamiento.

Cabe remarcar que esta no es la primera vez que el ex Colo Colo aprovecha para regresar a su país en medio de la competencia porque a fines de marzo de este año había quedado marcado por faltar a una práctica, motivo por el cual no fue citado para el encuentro frente a Newell's por decisión del cuerpo técnico.

image.png

En aquel momento, se fue en medio del parate por la doble fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 y camino al aeropuerto con el defensor Ayrton Costa sufrió un accidente automovilístico y no pudo viajar. Más allá de que no fue sancionado por la dirigencia, sí se perdió un partido como castigo por parte de Gago.

El flojo partido de Palacios y el gesto a los hinchas de River

Después de superar esa sanción interna, Palacios recuperó la titularidad y fue un jugador clave en el esquema del Xeneize. Frente a River estuvo lejos de mostrar su mejor versión, sobre todo en el primer tiempo, pero igualmente se llevó la atención.

image.png

Es que antes de que comenzara el encuentro, cuando el plantel se dirigía al vestuario tras la entrada en calor, el chileno hizo un gesto provocador contra los hinchas al llevarse las manos a los antebrazos y simular que "hacía frío". Ese ademán fue realizado por muchos futbolistas de Boca en el pasado.

En el encuentro, el trasandino estuvo lejos de las expectativas que se tenían de él para un compromiso tan importa, aunque vale remarcar que Boca en líneas generales tuvo un muy flojo partido y solamente Merentiel y Delgado no fueron reprobados.