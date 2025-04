El gesto de Franco Colapinto con Pierre Gasly, su compañero de Alpine

Colapinto 1.jpg Pierre Gasly

La buena carrera que tuvo Alpine este fin de semana

“Fue una vuelta realmente buena. En la Q1 no me sentía cómodo con el coche; derrapaba mucho. Hicimos cambios, el equipo me guió bien; fue impresionante por su parte. Hicimos una buena vuelta en la Q2 y seguí en esa línea. Terminé a cuatro centésimas de segundo de los tres primeros, es genial. Desde dentro, sentí que fue una vuelta muy buena, pero ponernos tan arriba no me lo esperaba. Pero sé que el coche tiene potencial”, expresó Gasly tras la clasificación, en declaraciones a Canal +.