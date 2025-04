Atención Colapinto: la desazón de Jack Doohan tras el fracaso de Alpine y la frase que anticipa su debut

A su vez, el oriundo de Gold Coast brindó detalles acerca de las cuestiones que fallaron durante la jornada: "El primer stint no parecía terrible, pero obviamente me la jugué con el coche de seguridad de la primera vuelta. Lo cuestioné inicialmente porque, bueno, tenemos 49 vueltas para ir aquí en este duro. Y, para ser honesto, me sentí muy cómodo en las primeras vueltas detrás de Nico Hülkenberg".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1914023726695272480&partner=&hide_thread=false Just not our day. pic.twitter.com/DKRBc3bcTw — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 20, 2025

Al mismo tiempo, el joven de 22 años explicó los motivos por los cuales no logró sostener el 12° lugar en el que llegó a situarse de manera transitoria: "Obviamente, no lo suficiente como para pasar en las rectas. Y así intenté tomar una especie de vuelta para no estar tan pegado detrás de él, y dejar que todo se enfríe. Pero si no estaba en ese 0.5, 0.6 e incluso en los 0.8, era una víctima de los coches de detrás".

Con respecto a las próximas fechas en el Gran Circo, el hijo de Michael Doohan sostuvo: "Creo que solo tenemos que centrarnos en nuestros puntos fuertes. Y creo que si ponemos todo junto en una vuelta, podemos estar allí en la qualy. Creo que entonces eso hará todo un poco más fácil. Vamos a hacer nuestra estrategia un poco más simple, y vamos a no presionarnos a tener que hacer cosas tal vez tan aventureras para tratar de compensar".

Vowles apostó por el regreso de Colapinto en Miami

Encima, el director de Williams James Vowles, que le dio la oportunidad al argentino de debutar en la F1, anticipó que falta cada vez menos para que Franco retorne a las pistas a bordo de un monoplaza: "Creo que lo veremos en Estados Unidos. Lo extraño, es un gran chico. Hay que darle tiempo para que demuestre su valía, así de simple". El domingo 4 de mayo está marcado en los calendarios de los fanáticos del automovilismo, esperando por el chico maravilla.