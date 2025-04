La curiosa broma de Flavio Briatore sobre Franco Colapinto tras la gran carrera de Alpine

La tristeza de Jack Doohan por no haber quedado en el top 10

De todas formas, Doohan no estuvo tan conforme con sus últimas vueltas y se lamentó por no haber podido sumar unidades: "Veíamos muy posible obtener un noveno lugar, pero después salió el safety car y se hizo muy difícil... El final fue complicado, con la goma dura y los cuatro que tenía por detrás con la blanda. Tuve que empujar más de lo que me hubiera gustado. No fue como queríamos pero nos llevamos muchas cosas positivas".

Colapinto Alpibe.jpg El oriundo de Pilar trabajó durante cinco horas a bordo del simulador.

Por su parte, Franco colaboró desde Inglaterra y mostró a través de sus redes sociales oficiales la labor que llevó a cabo a bordo del simulador. Así, le brindó a los técnicos soporte en tiempo real y estuvo realizando tareas intensas a lo largo de cinco horas. Por eso es que no viajó a Medio Oriente como sí ocurrió en otras situaciones, pero la ciudad norteamericana lo espera para lo que podría ser su presencia inaugural a bordo de un monoplaza en la Fórmula 1 en 2025.