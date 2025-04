Jack Doohan volvió a decepcionar en la Fórmula 1 e ilusiona a Franco Colapinto

El presente del australiano Jack Doohan en la Fórmula 1 no parece mejorar con el paso de las carreras. El piloto de Alpine , escudería en la que también se desempeña como reserva el argentino Franco Colapinto , tuvo una pobre c lasificación en el Gran Premio de Arabia Saudita y quedó afuera en la Q1 .

Aun así, no cosechó buenos resultados durante la Qualy, donde su mejor tiempo fue 1m28s739 , que lo dejó decimoséptimo en la tabla, a 168 milésimas del último clasificado a la Q2, Isack Hadjar (RB), y más de tres décimas por detrás de su compañero el francés Pierre Gasly , quien sí llegó a la Q3.

“Pudimos mejorar muchas cosas, pero es una pena haber perdido las dos sesiones de ayer. No tenía confianza con los blandos y me he quedado con ese déficit. Estoy teniendo que ponerme al día con el tiempo perdido constantemente”, reconoció el australiano.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1913645112308965859&partner=&hide_thread=false Para nada conforme: la bronca de Doohan tras ser eliminado en la Q1.



#SaudiArabianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/vhHSO3pyxz — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2025

La presión crece para Doohan, no solo por sus propios errores, sino también por la comparación constante con su compañero de equipo, quien sigue sumando experiencia y resultados.

A su decepcionante clasificación se le sumó una reprimenda de los comisarios tras la tercera práctica libre por cruzar dos veces la zona delimitada para ingresar a boxes, lo que está expresamente prohibido.

“Fue vergonzoso. Estaba súper concentrado y ni pensaba, simplemente iba en línea recta. Son fracciones, pero debía tomar más margen ”, admitió. Por otro lado, Doohan aseguró que siente el cambio de una categoría a la otra: “Ya no se trata de Fórmula 2 ni de categorías júnior. Cada vuelta es crucial. No puedes esperar ganar décimas fácilmente”.

Con un rendimiento a la baja y la sombra de Colapinto creciendo cada fin de semana, el australiano enfrenta una gran presión y en caso de no conseguir buenos resultados, Alpine podría tomar decisiones más drásticas en el futuro.

Así fue la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita

Qualy 1

El piloto de Red Bull Max Verstappen,y el equipo McLaren integrado por Lando Norris y Oscar Piastri lideraron el podio de la primera parte de la Clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita.

Los cinco eliminado fueron: Lance Stroll (Aston Martin, puesto 16), Jack Doohan (Alpine, puesto 17), Nico Hulkenberg (Kick Sauber, puesto 18), Esteban Ocon (Haas, puesto 19) y Gabriel Bortoleto (Kick Sauber, puesto 20).

Qualy 2

El piloto de la escudería McLaren Lando Norris lideró la grilla de posiciones, el competidor de Red Bull Max Verstappen escoltó al británico. El tercer puesto fue ocupado por el australiano Oscar Piastri.

Los pilotos eliminados de la Clasificación fueron: Alex Albon (Williams Racing, puesto 11), Liam Lawson (RB, puesto 12), Fernando Alonso (Aston Martin, puesto 13), Isack Hadjar (RB, puesto 14) y Oliver Bearman (Haas, puesto 15).

Qualy 3

El pilotom de Red Bull, Max Verstappen, se quedó con el primer puesto de la Q3 y concretó la pole position para la carrera principal del GP de Arabia Saudita.

Detrás del sólido Verstappen, Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes) completaron el trío de punta con vueltas veloces y consistentes que les aseguraron un lugar privilegiado en la grilla de partida.

En el otro extremo, la Q3 dejó sorpresas: Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Carlos Sainz Jr. y Andrea Kimi Antonelli no lograron encontrar el ritmo y cerraron la sesión en los últimos puestos.

El golpe de escena lo dio Lando Norris. El británico, que venía mostrando un gran nivel durante toda la clasificación, perdió el control en una curva y terminó contra las barreras. Aunque sin consecuencias físicas, el accidente lo obligó a abandonar la sesión y largará desde la décima posición.