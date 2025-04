La explicación de Marcelo Guagliardo: por qué se despide de la conducción de ATEN tras 17 años

Luego de casi dos décadas como titular de ATEN , Marcelo Guagliardo anunció que no se postulará nuevamente como secretario general. Su decisión marca el fin de un ciclo de liderazgo sindical que dejó huella tanto en el ámbito gremial como en la política educativa de la provincia. En una entrevista con LU5 , el dirigente explicó las razones de su alejamiento de la primera línea de conducción y anticipó cuál será su rol dentro del espacio político interno que lidera.

“ Cada instancia electoral exige una evaluación . Es momento de pensar también en los compañeros y compañeras que han militado con nosotros todos estos años”, sintetizó Guagliardo. Su tono no dejó lugar a dudas: no se trata de una renuncia forzada, sino de una transición consciente y planificada , en la que apuesta a la renovación dentro del espacio sindical que construyó.

Marcelo Guagliardo estuvo al frente de ATEN durante siete mandatos , aunque no todos de forma consecutiva. Ocupó la Secretaría General en ciclos de dos, tres y hasta cuatro años. En total, sumó 17 años de gestión, con un breve interludio en el que dejó el cargo , pero continuó ligado a la organización. Bajo su conducción, ATEN se consolidó como uno de los gremios más activos y combativos del país, con fuerte presencia territorial en toda la provincia y una capacidad de movilización que marcó agenda en numerosas oportunidades.

Durante su gestión, el sindicato se expandió en influencia, en número de afiliados y en su capacidad de articular demandas no solo salariales, sino también pedagógicas y sociales. En su balance, Guagliardo destacó especialmente el crecimiento de ATEN como organización con propuestas concretas: “Hemos estado pensando en iniciativas que no se queden solo en la protesta. Muchas se concretaron, como la creación de duplas pedagógicas en nivel inicial o el apoyo a las trayectorias escolares”.

Ante este balance positivo, ¿qué lo llevó a no buscar un nuevo mandato? La respuesta, sin dramatismos, tiene que ver con una mirada estratégica y generacional. “Hay compañeros y compañeras que están en condiciones de asumir responsabilidades. Es una organización que creció mucho y necesita liderazgos nuevos”, afirmó. Lejos de cerrar puertas, aclaró que continuará su militancia desde otro lugar: reforzará su participación dentro de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), donde su espacio político interno también tiene presencia.

“No se trata solo de ceder un cargo. Se trata de abrir espacio, de renovar miradas, de responder a nuevas demandas que hoy atraviesan a las y los docentes”, sostuvo. En ese sentido, valoró el rol que cumplirán las mujeres dentro de la nueva conducción: “La enorme mayoría de las trabajadoras de la educación son mujeres. La organización sindical también debe reflejar eso”.

Fany Mansilla, la continuidad con rostro femenino

Quien asumirá la conducción de ATEN, en caso de imponerse en las elecciones ante Angélica Lagunas, será Fany Mansilla, su compañera de vida y de militancia. Consultado al respecto, Guagliardo fue claro: “Fany le suma frescura, una mirada más actual, una conexión muy directa con las nuevas generaciones de docentes”. Destacó su conocimiento profundo del trabajo en las escuelas, su fuerte inserción territorial y, sobre todo, el apoyo que recibió su candidatura dentro del espacio TEP, que lidera el propio Guagliardo.

La postulación de Mansilla no es improvisada ni responde a una lógica personalista. Surgió, según relató el dirigente, del consenso casi unánime entre los militantes del espacio interno: “La eligieron sus compañeras y compañeros porque representa los valores y objetivos de este ATEN. No es continuidad de una persona, es continuidad de un proyecto colectivo”.

Con esta afirmación, Guagliardo defendió la coherencia interna del sindicato y la transparencia en la construcción política de sus espacios. A diferencia de otras estructuras, donde las disputas internas muchas veces derivan en escándalos públicos o judiciales, ATEN —según su análisis— se guía por una lógica ética colectiva más sólida.

Aunque se aparta del cargo de secretario general, Guagliardo no se aleja de la política gremial. Su rol dentro de CTERA será clave en los próximos años, sobre todo ante un contexto nacional de fuerte ajuste y conflictividad con los sectores docentes. “La idea es poner más tiempo y dedicación en nuestra participación dentro de la organización nacional. Hay mucho por hacer y por defender en todo el país”, explicó.

Desde ese lugar, anticipa que seguirá acompañando las luchas de los trabajadores y trabajadoras de la educación, aunque ya no esté al frente de las asambleas provinciales. Su salida, remarcó, no implica una retirada: “Es un cambio de rol, no un alejamiento”.

Desafíos para una nueva etapa

Para Guagliardo, ATEN no debe quedarse en la resistencia, sino seguir construyendo propuestas. En los últimos años, el sindicato impulsó políticas públicas concretas en materia educativa, muchas de las cuales fueron adoptadas por el Estado. “Pensamos en cómo acompañar el trabajo en las escuelas. No solo desde lo gremial, sino también desde lo pedagógico”.

De cara a los desafíos que vienen, el dirigente destacó la necesidad de dar respuesta a las nuevas condiciones laborales, a los efectos de la pandemia, a las demandas de inclusión y a las problemáticas sociales que impactan en el aula. En ese marco, confía en la nueva generación de dirigentes que asumirá el liderazgo del gremio: “Están preparados, tienen la fuerza y tienen la sensibilidad que hace falta”.

La figura de Guagliardo está indisolublemente ligada a la historia reciente de ATEN. Su liderazgo atravesó momentos difíciles, como los conflictos salariales más duros con los distintos gobiernos provinciales y el debate por la reforma educativa. Supo construir una conducción con presencia, articulación territorial y peso político.

Ahora, tras 17 años, decide dar un paso al costado para abrir el juego a nuevos liderazgos. Y lo hace con la tranquilidad de quien siente que ha cumplido un ciclo, pero también con el compromiso intacto de seguir construyendo desde otro lugar.