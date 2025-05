Quini 6: el ganador de los más de 4 mil millones y su jugada maestra

Ana Pelzer, encargada de la agencia, todavía no sale del asombro. “Anoche me llama el señor, porque es una jugada fija que hacemos siempre. Me pregunta si le había hecho la jugada, porque aparentemente había salido el premio. Yo tenía el extracto, lo miro y le digo: ‘Sí, no te preocupes, son 4 millones nomás...’”, cuenta entre risas.