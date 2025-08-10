Identificaron a las dos víctimas del incendio fatal en una vivienda

Dos personas murieron en la madrugada del domingo cuando un incendio destruyó por completo una vivienda en la calle Otto Goedecke. Las llamas se propagaron con tal rapidez que impidieron cualquier intento de escape.

Un trágico incendio ocurrido en la madrugada del domingo en San Carlos de Bariloche dejó como saldo la muerte de dos vecinos. El siniestro se produjo poco después de las 5:30 en una vivienda de dos plantas ubicada en Otto Goedecke al 1400, entre Vilcapugio y Yatasto.

De acuerdo con los primeros informes, el fuego se habría iniciado en la planta baja , en un sector próximo a la puerta de salida. Esta ubicación habría bloqueado la única vía de escape de quienes se encontraban adentro, atrapándolos en cuestión de minutos.

Bomberos Voluntarios del cuartel central recibieron el aviso a las 5:40 y, al llegar, encontraron la casa totalmente envuelta en llamas . La magnitud del incendio los obligó a concentrarse también en proteger las viviendas cercanas , que corrieron serio riesgo por la cercanía y la fuerza del fuego.

Incendio en Bariloche, murieron dos personas

En horas de la tarde de este domingo, las autoridades confirmaron que las víctimas fueron identificadas como Osmar Palacios, de 38 años, y Mónica Millán, de 58. Según las primeras versiones, Palacios habría reingresado a la vivienda cuando el incendio ya estaba declarado, posiblemente para intentar rescatar pertenencias.

Millán vivía en la planta alta junto a su pareja. El hombre logró escapar por sus propios medios, pero ella quedó atrapada y murió en el lugar, sin que los esfuerzos de vecinos y bomberos pudieran evitarlo.

Dos muertos incendio Bche Un incendio causó la muerte de dos personas en Bariloche. El Cordillerano

Una madrugada de desesperación

Vecinos del barrio describieron momentos de gran conmoción. Algunos intentaron ingresar para ayudar, pero el humo y la intensidad del fuego hicieron imposible acercarse.

En el operativo participaron seis dotaciones de Bomberos Voluntarios, con cerca de 20 integrantes, además de una unidad cisterna del destacamento Melipal. El trabajo se prolongó durante toda la mañana para extinguir los focos que quedaban activos y remover el material encendido que caía desde la planta alta.

El incendio no solo provocó la pérdida de vidas humanas. También murió una mascota y otra resultó con graves quemaduras, sumando dolor a la tragedia. La vivienda quedó totalmente destruida, reducida a escombros.

Investigación en marcha

En el lugar trabajaron los fiscales del Ministerio Público Fiscal, Marcos Sosa Lukman e Inti Isla, junto al Gabinete de Criminalística y un perito especializado en incendios. Se procedió al levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a la morgue para la realización de las autopsias.

Las causas del incendio aún no están determinadas. La investigación buscará establecer si hubo factores que favorecieron la propagación de las llamas y confirmar la hipótesis sobre el reingreso de Palacios al inmueble.

Testigos y vecinos serán citados a declarar para reconstruir los momentos previos al siniestro. La ciudad de Bariloche permanece conmocionada por un hecho que dejó pérdidas irreparables y un profundo pesar en la comunidad.