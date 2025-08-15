Ahorrá en combustible: la lista de los mejores descuentos, reintegros y beneficios agosto 2025

En este informe, te contamos cuáles son las promociones vigentes de las principales empresas de combustible . Enterate cómo acceder a todos los descuentos , reintegros y beneficios bancarios en la Argentina en agosto de 2025 .

El último 31 de julio de 2025 se publicó el Decreto presidencial 522/2025, titulado Combustibles . A través de este, se oficializó el incremento en los precios de los combustibles en nuestro país, con subas de hasta el 1,6% en nafta y gasoil, debido a la actualización parcial de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). Así, ¿cómo ahorrar en combustible en agosto de 2025 ?

En este informe, nos propusimos contarte cuáles son las promociones vigentes de las principales empresas de combustible , que ofrecen variados descuentos , reintegros y beneficios bancarios.

Las empresas de combustible YPF, Axion Energy y Puma lanzaron diferentes descuentos , reintegros y beneficios en agosto de 2025 . Estos son los más significativos:

Axion Energy:

Con la app ON, se podrá acceder a un 10% de descuento los días lunes y viernes en combustibles Quantium, con topes que varían según el nivel del usuario: $5.000 mensual para niveles 1 y 2, y $7.500 para niveles superiores. Para diésel, el tope es de $5.000 quincenales.

los días lunes y viernes en Quantium, con topes que varían según el nivel del usuario: $5.000 mensual para niveles 1 y 2, y $7.500 para niveles superiores. Para diésel, el tope es de $5.000 quincenales. Con el Banco Nación: 10 por ciento de descuento todos los días (con un tope máximo de 15 mil pesos).

todos los días (con un tope máximo de 15 mil pesos). Banco Ciudad: domingos 10% y Plan Sueldo/Jubilados 15%.

Banco Galicia: 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000), Éminent 15% (tope $15.000) y adicionales por cuenta sueldo.

Banco Comafi: domingos 10% (tope $7.000 por semana).

Banco BBVA y Banco del Sol también ofrecen promociones específicas durante la semana.

Promoción especial en algunos bancos para clientes con tarjetas de débito Brubank, con un 10% de reintegro los martes, que puede llegar a $1.000 por compra, con hasta 4 compras.

Puma:

Todos los miércoles se aplica un 10% de descuento en nafta Súper, Premium e Ion Diesel, hasta 50 litros por día, pagando desde la app Puma Pris (cada carga suma puntos canjeables por vouchers con un valor acumulado de hasta $18.000).

en Súper, Premium e Ion Diesel, hasta 50 litros por día, pagando desde la app Puma Pris (cada carga suma puntos canjeables por vouchers con un valor acumulado de hasta $18.000). Banco Galicia ofrece descuentos los lunes, y Banco Comafi los viernes, con descuentos de hasta un 15%.

los lunes, y Banco Comafi los viernes, con de hasta un 15%. Otros bancos como el Credicoop, Naranja X, Banco Nación, Patagonia y Columbia cuentan con promociones específicas los fines de semana o fechas concretas que permiten sumar descuentos adicionales.

YPF:

Socios Serviclub que paguen desde la App YPF escaneando el código QR pueden acceder a un 10% de descuento en nafta y diésel Infinia los lunes si pagan con saldo en la app (tope semanal de $3.000, acumulable a $12.000 mensual).

en y diésel Infinia los lunes si pagan con saldo en la app (tope semanal de $3.000, acumulable a $12.000 mensual). Hay un 3% de descuento extra todos los días entre 0 y 6 horas, incluso sin tope.

extra todos los días entre 0 y 6 horas, incluso sin tope. Socios del ACA (Automóvil Club Argentino) obtienen un 5% de descuento todo el mes (tope mensual de $11.500).

todo el mes (tope mensual de $11.500). Banco Macro: miércoles con MODO y Visa Platinum 20% (tope $15.000/mes) y Selecta con Visa Signature 30% (tope $25.000).

Banco Santander: jueves 20% (tope $15.000) más 10% extra en promociones especiales.

Banco Galicia: lunes 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000), Éminent 15% (tope $15.000) y adicionales por cuenta sueldo.

Banco Ciudad: domingos 10% y Plan Sueldo/Jubilados 15%.

Banco Nación: 15% todos los días con MODO BNA+ y Visa/Mastercard (tope $15.000).

Banco Comafi, ICBC e Hipotecario también ofrecen descuentos específicos en días particulares.

Es importante señalar que estas promociones pueden impactar de manera muy beneficiosa para el bolsillo del consumidor, con un ahorro de hasta el 30 por ciento.

En un escenario complejo para la economía personal, siempre es importante tomar nota de los descuentos y beneficios que ofrecen las empresas de combustible. Y es que, a lo largo de 2025, el precio del litro de nafta súper ya acumuló una suba de más del 14%.