Accidente fatal en Cipolletti: quién era el joven que perdió la vida en la moto

Se conoció la identidad de la víctima fatal del siniestro que llena de dolor y congoja a toda la ciudad.

La moto en la que circulaba la joven víctima del trágico accidente.

Cipolletti amaneció este viernes con la trágica noticia de la muerte de un motociclista que, por causas que se investigan, perdió el control del rodado e impactó contra una columna de alumbrado público ubicada en la banquina. Su acompañante resultó gravemente herido.

“La dinámica del accidente está en plena etapa de reconstrucción, pero todo indica que la colisión contra el poste fue determinante para el desenlace fatal”, indicó una fuente policial a este medio.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal médico, fiscales de turno y el gabinete de Criminalística. Se tomaron fotografías, mediciones y se levantaron indicios para intentar establecer con precisión cómo se produjo el impacto.

El siniestro ocurrió cuando la víctima se desplazaba Julio Dante Salto en sentido sur–norte. Pues bien, ahora trascendió la identidad del fallecido: Walter Emanuel Gutiérrez, de apenas 29 años, domiciliado en Cipolletti.

accidente transito cipo Un fallecido y otro herido en un trágico accidente de motocicleta en Cipolletti. Gentileza

Trabajo en la escena y causas en investigación

Las autoridades no descartan que la velocidad, una posible maniobra brusca o el estado mecánico de la moto hayan influido en el accidente. También se busca determinar si existió algún factor externo que provocara la pérdida de control.

El joven fallecido tenía 29 años y, al igual que su acompañante, era residente de Cipolletti. El herido permanece internado y bajo cuidados médicos, y se espera que en los próximos días pueda dar su testimonio para aportar más claridad a la investigación.

La Fiscalía aguarda los resultados de las pericias accidentológicas y médicas para avanzar en el expediente y determinar responsabilidades.