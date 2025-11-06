Se robó una bicicleta eléctrica y se fue a pasear a un barrio residencial de Cipolletti

Un delincuente de la vecina provincia fue atrapado cuando circulaba tranquilamente en un vehículo del SiBici. Gracias al GPS, fue interceptado de manera rápida.

La impunidad de los delincuentes de la región no tiene límites y los robos de vehículos se transformaron en un hecho habitual: desde bicicletas hasta costosas camionetas. Uno de los hechos más llamativos de la presente semana tiene relación con el robo de una SiBici eléctrica , el vehículo de dos ruedas público que el municipio de esta capital pone a disposición de vecinos y turistas. Lo particular es que una de las pitucas bicis fue sustraída por un adolescente de Cipolletti y sin ponerse colorado, la utilizó para pasearse en el barrio residencial El Manzanar.

A partir de un alerta emitido por las autoridades que controlan el uso del SiBici, la Policía rionegrina tomó conocimiento de que el ladrón se encontraba en Cipolletti . La ubicación no fue muy difícil porque los vehículos de dos ruedas tienen un sistema de geolocalización con GPS incorporado.

De acuerdo a lo informado por la Policía de la vecina provincia, el Comando Radioeléctrico avisó a distintos móviles de calle y personal del Destacamento Especial 114 de El Manzanar dio con el ladrón y la bici.

El delincuente fue acorralado en el cruce de las calles 1º de Mayo y Pacheco cuando buscaba ganar distancia. “El rodado, de color rojo e identificado con la inscripción “Neuquén Capital #SIBICI N°25”, era conducido por un menor de edad, quien fue demorado de manera preventiva y trasladado a la unidad para las actuaciones correspondientes”, resaltaron desde las fuerzas de seguridad rionegrinas.

Investigación por encubrimiento

Más allá de tratarse de un menor, se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal de la Cuarta Circunscripción judicial (MPF) y se abrió una causa por encubrimiento. Mientras tanto, el menor quedó en manos de los integrantes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Finalmente, la Policía llevó alivio a los responsables del SiBici y, horas después, les hicieron entrega del vehículo sustraído.

camioneta robada

Lamentablemente, los robos de vehículos ocurren a diario a un lado y otro de los puentes que unen Río Negro con Neuquén y los delincuentes, en un modus operandi casi calcado, buscan cruzar de inmediato a la otra orilla. En las últimas horas, se tomó conocimiento de otro incidente poco habitual, que es intentar cruzar vehículos por el cauce del río en zonas donde el caudal de agua es escaso.

De acuerdo a la investigación inicial, delincuentes que se apropiaron de una Volkswagen Amarok en Cipolletti tenían intenciones de atravesar el río Neuquén.

Robos de camionetas en las dos provincias

El hecho delictivo tuvo lugar este miércoles, alrededor de las 16, en la esquina de 25 de Mayo y Colombia, en el barrio Almirante Brown de la vecina ciudad rionegrina. El dueño de una Amarok salió de su vivienda y notó que el vehículo no estaba. Por esta razón, radicó la denuncia por robo en la Comisaría 32.

El propietario también elaboró una publicación en redes sociales en la que solicitaba cualquier información o aporte para dar con el paradero de la camioneta. El posteo se viralizó rápidamente y llegó a cientos de vecinos de Cipolletti, hasta que una persona identificó la camioneta adentrarse a una chacra del barrio Labraña y alertó al 911.

El alerta motivó un inmediato operativo policial y el personal de la Comisaría Cuarta confluyó en la ribera del río Neuquén. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la camioneta Amarok abandonada a la orilla del río.