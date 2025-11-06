Un reconocimiento histórico: un municipio neuquino otorgó un bono extraordinario a sus empleados

En un gesto sin precedentes, el municipio de Mariano Moreno ha decidido otorgar un bono extraordinario de $300.000 a todos sus trabajadores con motivo del Día del Empleado Municipal. Esta medida refleja el esfuerzo y la dedicación del intendente Javier Huillipan por reconocer y valorar el trabajo de los empleados municipales.

En un esfuerzo económico excepcional, el bono se convierte en un reconocimiento tangible al esfuerzo y la labor cotidiana de los empleados municipales, que son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la comunidad. Según el intendente local, "la principal fortaleza de cualquier organización son sus empleados", y por ello, se ha decidido homenajear a los trabajadores municipales con este gesto”. Además, el mandatario comunal describió a este aporte como “una inyección a la economía familiar”.

La acreditación de los aportes de la gratificación se hizo en total hermetismo y una vez que impactaron en los cajeros automáticos, se difundió la información oficial; por lo que para todos los agentes municipales fue una total y grata sorpresa.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 20.26.26

Equilibrio financiero

El municipio de Mariano Moreno ha logrado un equilibrio fundamental en sus cuentas, lo que ha permitido implementar esta medida inédita. El jefe comunal destacó que "junto al equipo de trabajo hemos logrado un equilibrio en nuestras finanzas que nos permitirá celebrar de una manera diferente el Día del Empleado Municipal y agradecer la labor diaria”.

Además del bono, la institucional municipal decretó asueto administrativo para todo el personal municipal el viernes 7 de noviembre, con motivo del Día del Empleado Municipal. Los servicios esenciales contarán con guardias activas para garantizar la atención a la comunidad. Por esta razón, la municipalidad a través de sus redes sociales agradeció la comprensión de los vecinos y aprovechó la ocasión para saludar y reconocer el compromiso y la dedicación de todos los trabajadores municipales. “Esta medida es un ejemplo del compromiso del municipio con el bienestar de sus empleados y la comunidad en general”, afirmaron.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 20.26.25

Jubilación

En el marco del acto oficial por el 84 aniversario de la fundación de Mariano Moreno, el pasado 10 de octubre, tres empleados municipales de la vieja guardia recibieron su merecida jubilación después de dedicar muchos años de su vida al servicio de la comunidad. El acto, encabezado por el intendente Javier Huillipan y la presidenta a cargo de la Legislatura provincial, Zulma Reina, fue un momento emotivo y significativo para los empleados y el pueblo en general.

Reynaldo "Pelusa" Juárez, Juan "Juancito" Gez y Plácido "Pachi" Marín son los empleados municipales que fueron homenajeados en ese día tan especial. “Su dedicación y compromiso con la comunidad son un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de marianenses”, les dijo en su discurso el intendente Huillipan. A continuación subrayó que “su legado de servicio y contribución al progreso y desarrollo de Mariano Moreno es un testimonio de su arduo trabajo y dedicación”.