¿Cuántos años de cárcel pidió la fiscalía para el condenado Federico Costich?

Quedó cerrada la cesura en contra del hombre que provocó la muerte de su hijo tras incendiar su vivienda. El tribunal se pronunciará la semana que viene.

En una audiencia realizada este jueves en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso Lucrecia Sola reiteró el pedido de 20 años de prisión para Federico Costich , declarado responsable mediante un acuerdo de partes, por hechos ocurridos en marzo de 2024.

La fiscal del caso insistió con la solicitud que, en una audiencia anterior para determinar la pena, había realizado ante otro tribunal. En ese caso, sus integrantes resolvieron declarar nulo el acuerdo, por lo que rechazaron intervenir para debatir la pena.

Tras una serie de planteos judiciales, finalmente un tribunal de impugnación ratificó la validez del acuerdo y ordenó realizar nuevamente la audiencia para determinar la pena. Eso es lo que ocurrió este jueves, ante los jueces Juan Manuel Kees, Lucas Yancarelli y Juan Guaita.

La querella acompañó la solicitud de la fiscalía

La fiscal Sola sostuvo el pedido de 20 años, remarcó que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género y maltrato hacia los hijos del acusado, y que la calificación legal acordada debe ser acompañada por una pena que refleje la magnitud del caso. La querella adhirió a este pedido.

De acuerdo con la imputación de la fiscalía y la querella, el primer hecho ocurrió el 24 de marzo de 2024 en la vivienda donde residía Costich, cuando agredió a su hija. La golpeó, la mantuvo encerrada y le provocó quemaduras en el rostro tras rociarla con insecticida y prenderla fuego.

El segundo hecho ocurrió el 26 de marzo de 2024, en la misma casa, cuando inició un incendio intencional mientras su hijo dormía en la planta alta, lo que provocó su muerte. Según la acusación, el hombre actuó bajo los efectos de drogas y alcohol.

La calificación legal por la que Costich fue declarado responsable es lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género, en concurso real, con privación ilegítima de la libertad agravada (primer hecho), y estrago doloso seguido de muerte (segundo hecho).

tribunal juicio costich Gentileza Poder Judicial Neuquén

La resolución del tribunal respecto de la pena será comunicada en una audiencia que fue fijada para tal fin, para el próximo lunes.

De forma inicial, en marzo de este año, Costich había sido declarado responsable mediante un procedimiento abreviado por los delitos de estrago doloso agravado por el resultado muerte (en el caso del hijo) y lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género con privación ilegal de la libertad agravada (en el caso de la hija).

Un giro inesperado tras la declaración de responsabilidad

A partir del acuerdo entre las partes, la causa por la muerte de Nazareno Jara parecía resuelta y se avanzó con la cesura, donde la fiscalía pidió 20 años de cárcel. La defensa, por su parte, solicitó que se aplique la denominada “pena natural”.

Sin embargo, más allá de esta presentación de acusadores y defensa, que no tuvo objeciones, se produjo un giro inesperado cuando un tribunal colegiado mostró sus diferencias con el juez de garantías que avaló el acuerdo. De forma contundente, resolvió que el proceso vuelva a la etapa del control de acusación.

Frente a la decisión de los jueces, la causa en contra de Costich quedó empantanada, aunque tuvo un nuevo capítulo: la intervención de un tribunal de impugnación. Sobre finales de agosto de este año, retaron a sus pares y dejaron sin efecto su pronunciamiento. Por el contrario, establecieron que debía pasarse directamente a la etapa de cesura.