La Amistad es el mejor equipo de la zona en el Regional Amateur y no se conforma

la amistad don bosco eliana cuevas.jpg

Para la familia que siempre está

En el campo de juego zapalino, los protagonistas insistieron en saludar a sus familiares, que son los que están siempre en la intimidad de un oficio que no es para nada sencillo desde lo mental. Algunos siguieron el partido por radio y otros pudieron viajar a la ciudad neuquina.

Uno de los que mencionó a sus seres queridos fue Franco Montero, que metió el primer gol de su equipo en la tarde, mandó saludos para Bariloche, donde está su gente, y agregó:

"El gol lo metimos todos, porque nos dimos cuenta que teníamos que cambiar en el entretiempo. Teníamos que ser más agresivos, porque le estábamos dando espacios y ellos con su gente van para adelante. Ahí fue el error. Pero ahí corregimos y por suerte vino el gol rápido", detalló.

Montero estuvo un par de fechas sin hacer goles, pero eso no lo afecta para nada. "Los pibes saben que si un compañero está para hacer el gol yo se la voy a dar porque en tantos años aprendí que no solamente uno gana los partidos, los gana el equipo. De eso se trata", explicó.

Además, el delantero valoró al rival, que fue la gran revelación del certamen con jugadores locales y regionales. "Contento por el pase, un rival muy duro. Tienen buenos jugadores. Ellos dicen que juegan por la camiseta pero tiene nivel de jugadores profesionales. Felicitarlos también a los chicos. Fue una serie durísima, pasó de todo. Tuvimos ventaja amplia, acá estábamos abajo y nos repusimos. Es un gran aprendizaje para un gran grupo", cerró.

la amistad don bosco saludo.jpg

Uno de los cambios de los últimos partidos fue el ingreso de Exequiel Lara en el arco por Nicolás Angelotti. "Muy contento por el trabajo que venimos realizando durante el año. No me venía tocando atajar y me dieron la posibilidad después de la liga, así que agradecer al club y a mi familia", declaró el "1" de La Amistad.

Jorge Lencina decidió ponerlo en esta serie y el arquero respondió. "No me lo esperaba, estuvo duro pero nos pudimos afianzar así que contento. Estos partidos son especiales, estos cruces no se olvidan más, son de la zona y ahora a pensar en lo que viene. Ahora a recuperar energía con la familia. Para todos ellos, los que me vinieron a ver y los que siempre están", finalizó Lara, que fue bicampeón como titular en la Liga y ahora hace lo propio en el Regional.

La semifinal Patagónica se jugará en enero. EL 5/1 Estudiantes recibirá a La Amistad en Bariloche y una semana después se enfrentarán en Cipo.