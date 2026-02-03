A cuánto puede llegar la multar por tener la antena de Starlink en el auto

Tener internet satelital mientras viajás te puede salir caro, ya que viola la Ley de Tránsito y habilita costosas multas en Argentina.

Más allá de las normas de tránsito argentinas, aparece otro frente menos conocido: las penalidades comerciales del propio servicio.

En Argentina, instalar una antena de Starlink —incluido el modelo Mini— no solo implica un riesgo físico para quienes viajan en el auto. también configura una falta directa a la Ley Nacional de Tránsito y habilita a los agentes a labrar infracciones en el acto.

La posibilidad de contar con una conexión de alta velocidad mientras se atraviesan las rutas argentina, traen consigo un conflicto inesperado: la colisión entre la tecnología de vanguardia y la seguridad vial .

En los últimos meses, los controles detectaron la creciente instalación de antenas en el habitáculo de los vehículos, una práctica que, aunque parece inofensiva, se encuentra en la mira de la Ley Nacional de Tránsito.

Por qué es ilegal llevar la antena de internet en el auto

La respuesta legales es que cualquier objeto ubicado en el campo visual del conductor constituye una infracción, sin importar su tamaño ni su función tecnológica. La base normativa surge de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Dos artículos resultan centrales para este tipo de situaciones.

Por un lado, el artículo 48, inciso q, prohíbe circular con elementos que dificulten o impidan la visibilidad hacia el interior o el exterior del vehículo. Por otro, el artículo 30 veta de forma expresa la colocación de objetos sobre el parabrisas que reduzcan el campo visual.

Starlink Mini La antena de Starlink Mini con el soporte para el auto. Mercado Libre

Esto significa que una antena instalada delante del conductor —aunque sea compacta o esté “bien sujeta”— entra dentro de las conductas prohibidas.

Desde el punto de vista de la seguridad, el problema no se limita a tapar parcialmente la visión. En caso de frenada brusca o siniestro, un dispositivo rígido mal fijado puede desprenderse y transformarse en un proyectil dentro del habitáculo.

Por ese motivo, las policías camineras y los inspectores municipales cuentan con facultades para detener el vehículo, labrar el acta correspondiente y ordenar el retiro inmediato del equipo.

En términos prácticos, llevar una antena Starlink adherida al parabrisas se considera una falta grave, comparable a conducir usando el celular o sin cinturón de seguridad.

Multas: cuánto pueden cobrarte por llevar la antena en el parabrisas

Las sanciones en Argentina por este tipo de infracción se calculan en Unidades Fijas (UF), un sistema que ajusta los valores según el precio del combustible u otros parámetros provinciales.

De acuerdo con escalas vigentes para enero de 2026, los montos por obstruir la visibilidad o incumplir normas de seguridad vial oscilan entre $99.851 y $1.203.500, dependiendo de la jurisdicción y del criterio del agente actuante.

El rango es amplio porque la autoridad evalúa factores como:

Ubicación exacta del dispositivo

Grado de interferencia visual

Riesgo potencial para los ocupantes

Reincidencia del conductor

En algunos casos, además de la multa económica, puede ordenarse la retención preventiva del vehículo hasta que se retire el objeto.

Starlink Mini La antena de Starlink Mini con el soporte. Amazon

Vale aclarar que no existe excepción técnica para antenas satelitales: no importa si el equipo “funciona mejor” cerca del vidrio o si el usuario necesita conectividad constante. La prioridad legal sigue siendo la visibilidad y la integridad física.

Penalidades adicionales: los cargos comerciales que puede aplicar Starlink

Más allá de las normas de tránsito argentinas, aparece otro frente menos conocido: las penalidades comerciales del propio servicio.

Starlink aplica restricciones geográficas sobre sus equipos. Usar una antena en el auto fuera de la región donde se compró el kit puede derivar en cargos adicionales que van de USD 250 a USD 350, según el tipo de hardware.

En términos simples: si una persona adquiere una antena en Argentina y luego la utiliza en países limítrofes como Chile, Paraguay, Brasil, Colombia o Perú, la empresa mantiene la potestad de aplicar recargos automáticos en la cuenta.

Estas penalidades no dependen de autoridades locales, sino de las condiciones contractuales del servicio. Para muchos usuarios, el débito aparece directamente en el método de pago asociado.