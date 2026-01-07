La cruel maniobra que realizó Pablo Laurta antes de matar a su expareja y su exsuegra

El autor del doble femicidio seguido del secuestro de su hijo en Córdoba, fue denunciado nuevamente en las últimas horas.

El uruguayo habría amenazado a la familia de sus víctimas para que le transfieran la casa.

La casa en la que el uruguayo Pablo Laurta asesinó en octubre a Luna Giardina, la madre de su hijo, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, está en el foco de la polémica. La familia no puede entrar a la vivienda de Villa Serrana en Córdoba a raíz de que el femicida habría realizado una cruel maniobra antes de asesinarlas.

Según indicaron, Laurta las habría obligado a las víctimas a transferir el título de propiedad de la vivienda a su nombre.

Laura Giardina , hermana e hija de una de las mujeres asesinadas, reveló que ante esta pesadilla se suma qu e hubo tres intentos de robo en la vivienda , aunque el domicilio cuenta con custodia policial y no pueden entrar ni salir, siquiera para sacar pertenencias de su familia.

“No podemos, no tenemos acceso como familiares y es preocupante”, apuntó en diálogo con el noticiero Arriba Córdoba. Respecto a los intentos de robo, mostró preocupación por la seguridad del lugar donde ocurrió el brutal crimen.

Femicidio. Córdoba

En este sentido, mostró gran preocupación y sensación de abandono. "O no se está cumpliendo la consigna, o da a dudar de que la consigna se da vuelta y entran por atrás”, afirmó, al tiempo que remarcó que durante los festejos de Fin de Año la vigilancia habría sido irregular. “Aparentemente, la custodia no estaba o estaba en ciertos momentos y en otros no", agregó en la entrevista.

Por otro lado, en diálogo con El Doce, brindó más detalles de cómo es que Laurta se habría quedado con la casa de su familia. Aunque tienen interés de recuperar las pertenencias, por un valor emocional, se encuentran imposibilitados de hacerlo por el momento.

Pablo Laurta en la Cárcel de Cruz del Eje

Cómo Laurta se convirtió en el propietario de la casa donde se cometió el doble femicidio

El impedimento de acceso, según reveló, es porque Laurta "en su momento logró poner esta casa a su nombre bajo violencia. El dueño anterior era mi padre y de alguna forma terminó a nombre de él. Si nosotros entramos sin autorización como están haciendo los ladrones vamos a tener problemas, siendo que todo lo que está dentro es de mi hermana, de Mariel y del niño".

La abogada Mariana Romano, frente a este complejo panorama, reclamó la intervención de las autoridades provinciales. Es por este motivo que solicitó al Ministerio de Justicia de Córdoba que disponga medidas para restituir la vivienda a los familiares de las víctimas.

En este sentido, la letrada subrayó que "desde la perspectiva legal él sigue siendo el titular registral", lo que limitaría cualquier acción directa de la familia Giardina.

pablo laurta casa cordoba con su hijo

Cómo se encuentra la causa por el doble femicidio que conmocionó a Córdoba

Hace casi un mes, fue elevada a juicio la causa por la que Laurta está acusado del doble femicidio. La imputación es por homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

Actualmente, el uruguayo se encuentra en la cárcel de Cruz del Eje, a la espera del juicio en su contra. Los hechos investigados incluyen también el homicidio del taxista Martín Palacio, quien lo trasladó a Córdoba antes del doble femicidio, y el secuestro del hijo menor de Luna Giardina, de cinco años. No obstante, el crimen del conductor sería juzgado en una instancia diferente.