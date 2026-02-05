Espectáculos La Mañana Flor de la V Flor de la V contó que su marido perdió el trabajo cuando se anunció su romance

Florencia de la V dejó fuertes revelaciones en el estudio de Urbana Play en una charla distendida con Sebastián Wainraich, durante el programa Vuelta y Media“ donde hizo fuertes revelaciones sobre cómo fue el inicio del romance con su pareja Pablo Goycochea.

En su relato, confesó cómo afrontaron la situación cuando blanquearon el noviazgo: "Al principio fue complejo. En este estudio estaba Georgina y yo tenía una columna semanal con ella. Yo había ido a comer a lo de Nico ese fin de semana, a Sábado Bus, Pablo me había ido a buscar y una cámara de un programa de espectáculos lo había filmado de lejos”

Luego reveló una situación particular que le tocó atravesar a su pareja: “Fue un escándalo en ese momento. No era fácil para la sociedad y para el momento que vivíamos, contar mi historia o presentarlo a Pablo como mi novio. Eso trajo muchas consecuencias”, advirtió y reveló un dato nunca antes dicho: “Yo nunca lo conté y la gente no lo sabe. Mi marido es odontólogo y trabajaba en una clínica. (...) Salió la nota ‘el novio de Florencia de la V’. A Pablo le costó el trabajo en ese momento”.