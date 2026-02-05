Flor de la V contó que su marido perdió el trabajo cuando se anunció su romance
La conductora televisiva hizo una sorprendente revelación sobre los inicios de su romance en su participación en el programa radial Vuelta y Media.
Florencia de la V dejó fuertes revelaciones en el estudio de Urbana Play en una charla distendida con Sebastián Wainraich, durante el programa Vuelta y Media“ donde hizo fuertes revelaciones sobre cómo fue el inicio del romance con su pareja Pablo Goycochea.
En su relato, confesó cómo afrontaron la situación cuando blanquearon el noviazgo: "Al principio fue complejo. En este estudio estaba Georgina y yo tenía una columna semanal con ella. Yo había ido a comer a lo de Nico ese fin de semana, a Sábado Bus, Pablo me había ido a buscar y una cámara de un programa de espectáculos lo había filmado de lejos”
Luego reveló una situación particular que le tocó atravesar a su pareja: “Fue un escándalo en ese momento. No era fácil para la sociedad y para el momento que vivíamos, contar mi historia o presentarlo a Pablo como mi novio. Eso trajo muchas consecuencias”, advirtió y reveló un dato nunca antes dicho: “Yo nunca lo conté y la gente no lo sabe. Mi marido es odontólogo y trabajaba en una clínica. (...) Salió la nota ‘el novio de Florencia de la V’. A Pablo le costó el trabajo en ese momento”.
En el cierre de su explicación contó: “Nadie lo supo esto porque nunca lo había contado, pero eso era lo que se vivía. Había una persecución. (...) Lo echaron, o sea, esas fueron las consecuencias. Y después le costó mucho entrar a otras clínicas, hasta que él se puso a su consultorio por este tema. Fue algo bastante complejo, pero era lo que se vivía en ese momento en la Argentina”.
