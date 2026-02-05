La fuerte denuncia de María Julia Oliván: discriminaron a su hijo con autismo

La periodista María Julia Olivan denunció en las redes sociales un hecho de discriminación hacia su hijo Antonio, de nueve años, quien tiene autismo. Según su relato, fue hostigado por personal de un shopping mientras jugaba en un espacio recreativo.

"Harta de la gente bestia", escribió en una parte del escrito con el que acompañó un video explicativo, y sumó : “Que tengamos hijos con autismo no significa que cualquier gil pueda venir a cronometrar el tiempo que tarda en tirarse de un tobogán o en salir de un colchón de esponja".

Mientras grababa el accionar de los empleados del lugar, la periodista relató lo vivido: “El nene mío estaba ahí, ¿ves? En esa escalerita, y tardaba más tiempo en tirarse, porque tarda más tiempo. Entonces, él estuvo parado. Yo lo miraba a ver si venía algún chico atrás para decirle ‘correte’. No venía nadie. Empezaron a decirle ‘bajate, bajate’. Se acercó otra chica. Y ya me acerqué yo”.

“Es el segundo día que me lo bajan sin que haya público atrás. Eso no corresponde porque tiene otro tiempo y no había nadie”, aseguró y contó en detalle: “Vino toda la patrulla. Acá están uno, dos, tres, cuatro personas por el desorden que armó Antonio”.

"Lo ven un poquito raro y se le pone uno al lado como un florero y te joden. Pero es increíble porque vengo desde que tiene dos años", dijo y sumó: “Harta de la gente bestia. Hago este breve vivo recaliente porque estoy un poquito cansada de explicarle a todo el mundo que por qué tiene autismo”.

“A la dueña de este lugar, con quien ya hablé bastante tiempo, le pido que no me llame. Que no me moleste. Y que use su valioso tiempo en explicar algo tan simple como que un nene con autismo no es una amenaza y que solo se interviene si él o ella estuvieran generándose un daño a sí mismos o a terceros”, sostuvo.

Para cerrar dejó como mensaje: “A los papás, lleven a los lugares donde los nenes estén felices, yo tal vez lo traiga de nuevo o no. Ni idea”.