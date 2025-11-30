Locura durante los festejos de Flamengo: heridos, saqueos y la Copa Libertadores rota

El Mengao celebró junto a sus hinchas la consecución del máximo certamen continental, aunque la jornada terminó empañada por hechos de violencia.

La ciudad de Río de Janeiro vivió una jornada multitudinaria con los festejos de Flamengo tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Los medios locales estimaron la presencia de alrededor de 500 mil personas , una cifra que superó cualquier previsión y desbordó las calles del centro desde temprano. La marea roja y negra acompañó el recorrido del plantel, aunque la celebración terminaría empañada por incidentes que alteraron el clima festivo.

La multitud avanzó compacta por las principales arterias en un despliegue pocas veces visto. Mientras tanto, el plantel se trasladó sobre un colectivo eléctrico, un símbolo del carnaval carioca, que avanzó por Avenida Presidente Vargas y el Monumento a Zumbi dos Palmares. Muchas calles fueron bloqueadas desde la mañana para permitir el avance del convoy, aunque el equipo arribó al aeropuerto poco antes del mediodía.

Horas después, los jugadores comenzaron a saludar desde lo alto del vehículo, rodeados de música, bombos y un público desbordado. La postal incluyó hinchas trepados a postes, fachadas y hasta camiones municipales , en una muestra del fervor absoluto. La Prefectura organizó un operativo especial para contener semejante movilización, con extensión horaria del metro, 250 baños químicos, puestos médicos y amplios cortes de tránsito.

Sobre el vehículo fue que se sucedieron discursos y cánticos, con Pedro como primera voz en tomar el micrófono: “Es un honor estar aquí con nuestra hinchada”, expresó el delantero antes de que todo el público entonara el himno. Entre los más ovacionados estuvieron el ex River Jorge Carrascal, Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Danilo -autor del único tanto de la instancia decisiva- y el entrenador Filipe Luis, además de Giorgian de Arrascaeta, elegido el mejor jugador del torneo.

Qué pasó con el trofeo y por qué hubo heridos

Uno de los momentos más curiosos del día ocurrió cuando la réplica del trofeo se partió en su extremo superior, justo entre la pelota y la figura. Para evitar que quedara inutilizable, alguien la sostuvo con cinta adhesiva, un improvisado arreglo que se volvió viral de inmediato en redes sociales. Hacia el final, el clima cambió por completo con corridas, uso de gases lacrimógenos y varias detenciones.

En medio del desorden, incluso, se registraron robos en un comercio de electrodomésticos, del cual varias personas huyeron con artefactos. Sin confirmación oficial sobre heridos, las imágenes mostraron a asistentes atendidos por el dolor y otros cubriéndose sus caras del agente químico irritante, marcando un cierre caótico para una fiesta que había empezado con mucha alegría.