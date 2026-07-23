Alerta roja por frío extremo: la sensación térmica llega a los 20°C bajo cero en la Patagonia

Por estas horas se registran temperaturas bajísimas en varias zonas del país. En medio de varias alertas meteorológicas por viento, lluvia y fuertes nevadas, rige una advertencia por frío extremo.

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), está vigente una alerta roja y amarillo por temperaturas extremas de frío para este jueves, y afectará a un sector de la Patagonia. Una de las zonas más golpeadas por las intensas nevadas que se registran en las últimas horas.

El organismo nacional indicó que la alerta roja ocasiona temperaturas extremas con una sensación térmica que alcanza los 20°C bajo cero.

De acuerdo a lo detallado, esta alerta roja afectará este jueves a la provincia de Santa Cruz y la alerta amarilla a Tierra del Fuego.

Qué ciudades registran las temperaturas más bajas del país

El SMN informó que de acuerdo a los registros que se llevan este jueves, la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz se registra una temperatura de 14.2ºC bajo cero y una sensación térmica de 20 ºC bajo cero.

Seguido por la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego con una temperatura de 10.6ºC bajo cero y una sensación térmica de 15.7 ºC bajo cero.

Y como tercera localidad más fría se ubica El Calafate, en Santa Cruz con una temperatura de 9.2ºC y una sensación térmica de 14.7 ºC bajo cero.

Vientos de 100 km/h y hasta 150 cm de nieve acumulada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre posibles condiciones adversas en distintas regiones del país, y confirmó que rigen alertas naranjas y amarillas por nevadas, lluvias y viento en diferentes regiones para este jueves-

El SMN indicó que rige una alerta amarilla por nevadas de variada intensidad, por momentos fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada de entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual.

Esta alerta afectará el sector cordillerano de Santa Cruz, Río Negro, Chubut, La Rioja y Neuquén.

Por otro lado, en las provincias de Mendoza y San Juan rige una alerta naranja por nevadas intensas y persistentes, donde se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 150 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por reducción de visibilidad.

El organismo indicó que está vigente una alerta amarilla por vientos fuertes. Allí, las ráfagas tendrán su origen en el sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con descargas que pueden alcanzar los 100 km/h.

La misma situación se replicará en la región noroeste, puntualmente en las provincias de Sam Juan, Salta, Tucumán, San Luis, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero y La Rioja.