Qué dijo Infantino de la polémica amnistía a la figura de Estados Unidos en el Mundial.

La FIFA tomó la polémica decisión de retirarle la suspensión por tarjeta roja directa al futbolista de Estados Unidos , Folarin Balogun . En ese contexto, el presidente de la entidad, Gianni Infantino , emitió un comunicado oficial por el revuelo que se generó en medio del Mundial 2026 . El fallo fue cuestionado por Bélgica , rival del combinado anfitrión en los octavos de final, y por la UEFA, que admitió que se “cruzó una línea”.

“He visto los comentarios públicos con respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA relacionada con la suspensión de Folarin Balogun, y me gustaría reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la FIFA. Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre”, explicó Infantino mediante un comunicado oficial de la FIFA.

En esta misma línea, remarcó: “Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes. Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé”.

FIFA President Gianni Infantino:



“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.



“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf — FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026

Esto último se relaciona con las recientes declaraciones de Donald Trump, quien confirmó que mantuvo un diálogo con Infantino respecto al caso de Balogun. “Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no. Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”, completó Infantino.

La polémica decisión de la FIFA con el caso Balogun

La resolución de la FIFA acerca de dejar sin efecto la suspensión por roja directa a Folarin Balogun se hizo oficial un día antes del partido de Estados Unidos contra Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026. “La aplicación de la suspensión del partido queda suspendida por un período de prueba de un año”. El organismo añadió que, si Balogun incurre en otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante ese plazo, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará, además de cualquier castigo nuevo.

Esto quiere decir que la falta original no fue anulada. El atacante del Mónaco había visto la tarjeta roja directa en el partido ante Bosnia y Herzegovina por un pisotón al bosnio Tarik Muharemovi durante los dieciseisavos de final. Pese a esto, fue habilitado a jugar contra Bélgica.

Según la FIFA, la medida se apoya en el Artículo 27 del reglamento del comité disciplinario. La norma establece: “La instancia judicial puede decidir suspender total o parcialmente la ejecución de una medida disciplinaria. Al suspender la ejecución de la sanción, la instancia judicial somete a la persona sancionada a un período de prueba de uno a cuatro años”.

Eso dejó a Balogun disponible para Mauricio Pochettino, que lo tiene al delantero como uno de sus referentes. Para Estados Unidos, la consecuencia es inmediata: recupera a su delantero más productivo justo antes de un encuentro eliminatorio. El atacante suma tres goles en el torneo y es el máximo anotador del seleccionado en esta edición. El entrenador argentino respondió antes del duelo con una defensa cerrada del fallo y afirmó que la decisión es “fantástica para el fútbol” y añadió: “Como todo el mundo que ama el deporte y confía en la ética, celebramos todos la decisión. Fuimos castigados suficiente contra Bosnia, jugando con diez por una decisión totalmente injusta. No solo porque soy el seleccionador de Estados Unidos. El 99,9% está de acuerdo con que fue una roja injusta”.