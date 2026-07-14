Insólito video: un agente penitenciario festejó el triunfo de Argentina con una llama en su auto

Fue denunciado por maltrato animal y se le abrió un sumario administrativo. Qué se sabe de la extraña situación que quedo registrada.

En las últimas horas se conoció el insólito video, donde se ve un hombre transportando a una llama en el interior de su auto . Ocurrió durante los festejos por el pase de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026. La imagen se hizo viral en redes sociales y terminó con una denuncia por maltrato animal .

El insólito episodio ocurrió en la ciudad de La Paz, Mendoza, y fue filmado por varios vecinos que se sumaron a los festejos. Las imágenes que trascendieron motivaron la intervención de distintas autoridades y la apertura de una investigación administrativa.

En el video se puede observar que el animal se encuentra en el asiento trasero del auto, con la cabeza sobresaliendo por una de las ventanillas, mientras alrededor se escuchaban bocinazos, música, gritos y mucho ruido.

Tras identificar quién conducía el auto, se conoció que pertenecía al sistema penitenciario provincial, por lo que la Inspección General de Seguridad dispuso la apertura de un sumario administrativo.

El agente fue denunciado por maltrato animal

Al conocer el video, Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque, radicó una denuncia. "Me hago eco de esas noticias que habían publicado algunos periodistas mendocinos, en donde se veía una llama en un vehículo particular", explicó en diálogo con Infobae.

En otro pasaje de la entrevista consideró que se trata de un caso de maltrato ya que no es la forma de transportar a este animal, "independientemente de que pueda ser considerado un animal de corral o de compañía. No es la forma de hacer el traslado y tampoco era el lugar oportuno para que ese animal esté", sumó.

"No lo hice como funcionario público, aunque la dirección en la que trabajo tiene competencia en fauna, pero en este caso no se trata de fauna silvestre. Sin embargo, debemos repudiar estas situaciones", concluyó.

Desde la Inspección General de Seguridad de Mendoza confirmaron a Infobae que el conductor es un agente penitenciario que se desempeña en el penal de Almafuerte I.

La autoridad detalló que el hombre violó la ley de tránsito y la ley de protección animal, y por ese motivo le iniciarán un sumario administrativo. "Los camélidos no se trasladan de esa manera. Les genera estrés el ruido", mencionaron, aunque aclararon que el agente aún no fue notificado formalmente.

En tanto, desde el Ministerio Público Fiscal de Mendoza explicaron que hasta el momento no hay acciones penales en curso. "Lo único que tenemos es la recepción del video y tenemos que comprobar si el video es real o no. No se ve en el video un maltrato animal ni nada raro. Se va a canalizar a través de un sumario administrativo, que debe realizar el propio ministerio", relató.

"Subir una llama a un auto es una falta, pero no creo que camine hacia un delito", sostuvo una fuente del Ministerio, quien descartó que haya una imputación por el hecho.

La legislación argentina prevé sanciones para quienes sometan a los animales a malos tratos o actos de crueldad. Estas conductas están contempladas tanto en la Ley Nacional 14.346 como en el Código Contravencional de Mendoza.