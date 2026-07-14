La mujer permanece bajo cuidados médicos y custodia policial. El desgarrador relato de la tía del pequeño.

Encontraron muerto a un nene de 8 años y sospechan que su madre lo asesinó: los macabros hallazgos.

Un brutal hecho causó gran conmoción en las últimas horas cuando confirmaron el hallazgo de un nene de 8 años sin vida en su casa del barrio Nueva Ciudad del Este. Junto a él se encontraba su madre , semi inconsciente y con cortes en su cuello .

El dramático descubrimiento tuvo lugar alrededor de las 10 de la mañana del lunes tras una llamada al 911. Efectivos policiales arribaron al lugar y se encontraron con un dantesco escenario: el nene estaba muerto, degollado en la cama de su habitación. A su lado se encontraba su madre, de 30 años, semi inconsciente y con lesiones cortantes en el cuello .

Según los primeros indicios, los cortes que presentaba la mujer serían autoinfligidos. Rápidamente fue auxiliada y trasladada al hospital Madariaga de Posadas, donde permanece bajo cuidados médicos y custodia policial dispuesta por el Juzgado de Instrucción Siete de la capital provincial.

Todo sucedió a la ciudad de Santa Ana en Misiones,y el menor fue identificado como Ilan Mareco Vázquez.

La escalofriante sospecha detrás del brutal crimen

La principal hipótesis es que se trate de un homicidio seguido de intento de suicidio. Los investigadores sostienen esta línea a partir de las características de las lesiones en el cuello de la mujer y de los antecedentes de violencia intrafamiliar.

Por el momento, la Justicia aguarda los resultados de los peritajes realizados en la escena del hecho para esclarecer lo ocurrido.

En paralelo, los investigadores avanzan en la toma de testimonios y en la revisión de denuncias y actuaciones previas que permitan reconstruir las circunstancias del caso.

El hallazgo de un cuchillo y una carta

Un vocero consultado por el medio La Voz de Misiones reveló que "la escena encontrada fue áspera, bastante cruda". En este sentido, confirmó que secuestraron una maza y un cuchillo, elementos que fueron remitidos inmediatamente a pericias para determinar si fueron utilizados en el hecho.

En la vivienda donde Ilan convivía también con sus hermanos de 15 y 10 años, se encontró una carta que habría sido escrita por la mujer, aunque el contenido de la misma no fue revelado hasta el momento.

Frente a esta situación, se espera que una vez que reciba el alta médica, será demorada de manera inmediata y quedará a disposición del Juzgado interviniente.

Antes de definir su alojamiento, la Justicia ordenará una evaluación psiquiátrica y psicológica para determinar si corresponde su internación en un establecimiento de salud mental o su traslado a una dependencia policial mientras avanza el proceso penal.

Por el momento la presunta autora del crimen permanece sedada y en estado de shock, por lo que aún no pudo ser sometida a declaración.

"Le pegaba con cinto, con garrote"

Este brutal crimen estaría vinculado con antecedentes de violencia. En las últimas horas la tía del menor, María Itatí Olmedo, brindó estremecedores detalles del vínculo de la mujer con sus hijos, quien aseguró que hace años los violentaba y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.

En diálogo con Misiones Online, María Itatí dijo que María "le pegaba feo, con cinto, con garrote" y que "era habitual que le pegara a los chicos. Nosotros nos mirábamos y no podíamos hacer nada porque reaccionaba mal", relató.

"No permitía que salieran a jugar con sus primos y los llamaba rápido cuando se alejaban de la casa", contó sobre cómo también limitaba el contacto de ellos con familiares y vecinos.

A esta situación de violencia intrafamiliar, se suman los problemas de salud mental que tendría la mujer. Según reveló Olmedo, la acusada del brutal crimen debía recibir medicación y controles médicos, pero no habría continuado con el tratamiento. "Ella tenía que hacerse las inyecciones o tomar la medicación, pero dejó de ir a los controle", remarcó.

El largo historial de violencia que existía previo al crimen

Según confirmó el mismo medio, la relación de la madre de los menores de edad con el padre de ellos estuvo marcada por separaciones, denuncias cruzadas y reconciliaciones.

"La Dirección de Asuntos de Familia y Género confirmó que entre ambos existían antecedentes de denuncias recíprocas por conflictos de convivencia y violencia familiar registradas entre 2024 y 2026. La última presentación fue radicada el pasado 9 de julio", explicaron.

Tiempo atrás, el hombre tuvo una restricción de acercamiento, dictada tras una denuncia de la mujer, aunque esa medida ya había quedado sin efecto.

Al momento del hecho, no existían medidas judiciales de protección vigentes y de los antecedentes relevados, no surgen denuncias por hechos de violencia ejercidos directamente contra los hijos de la pareja.