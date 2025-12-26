María Becerra se cruzó con un seguidor por sus vacaciones en Finlandia

La cantante discutió con un usuario en redes sociales luego de que la critique por vacacionar afuera del país. Qué había dicho la artista hace algunas semanas.

María Becerra aprovechó un receso en el cierre del año sobre los días festivos para descansar, tomar un poco de aire tras un año agitado de shows y conocer nuevos lugares que en su vida estaban pendientes. En las últimas horas la artista mostró el momento especial que vive junto a su pareja J Rei disfrutando de sus vacaciones en Finlandia admirando en cada mirada las auroras boreales.

Sin embargo esta decisión de pasar tiempo en mencionado país le trajo un sinfín de críticas que florecieron en las redes sociales tal como suele ocurrir. Entre una gran cantidad de mensajes, un usuario generó una fuerte respuesta de la artista. “¿Vos no sos la caradura que decía hace menos de 20 días que había que quedarse en el país, que había cosas re piolas?”, dijo un usuario en la cuenta de X (ex Twitter).

“ Vengo de hacer un show que le dio trabajo a 500 argentinos, Rodri ", contestó con dureza la artista haciendo referencia al show en el estadio de River. Luego, agregó: “Amo a mi país, me voy de vacaciones en mi país, invierto en mi país, ayudo siempre que puedo, estoy armando una fundación en mi país.

En su defensa sumó: “Llevo mi bandera y la defiendo en todos lados a donde voy”. Acto seguido, preguntó: "¿Vos qué hacés además de estar rompiéndome los hue... a mí? Contame, que me re interesa”.

Luego de este intercambio, el usuario respondió: "Soy un hombre de palabra. Fin". Ante esto, la cantante volvió a responderle con dureza: “Mi enojo no fue una reacción desde el ego, sino una respuesta frente a la ignorancia con la que hablaste. Por cierto, no contestaste mi pregunta, Rodri. ¿Tenés algo más interesante que decir o solo te sabés la de «zurdita»?”.

María Becerra disfruta de un viaje especial junto a su pareja J Rei, un amante de la aventura y acostumbrado a salir a destinos donde contemplen actividades de campamento como estilo para atravesar su descanso. En esta oportunidad no se trató de un destino más, ni siquiera tiene que ver con el territorio argentino, sino que gozan de un pasar en otro país.

Ambos están en Finlandia presenciando por primera vez en sus vidas las impactantes auroras boreales, un fenómeno natural que querían conocer. En sus redes, la artista mostró su emoción por lo vivido: “Miren cómo bailan, son tan hermosas. Qué afortunados somos, es difícil ver auroras porque se necesitan muchos factores para presenciar este fenómeno, y hoy en nuestro primer día de caza de auroras las vemos así, hermosas e intensas. La misma guía nos dice que es la primera vez las ve así”.

Por otra parte, pero en la misma sintonía, su pareja J Rei valoró la escapada que hicieron y expresó sus sensaciones ante sus millones de seguidores en las redes sociales: “Las vacaciones de nuestros sueños, venir a ver auroras boreales y en la primera que salimos a cazarlas las vimos en color verde y rosa, una bendición de la naturaleza ante nuestros ojos”.

María Becerra vivió un fin de semana histórico en el Estadio Monumental, donde ofreció dos shows consecutivos con entradas agotadas y se convirtió en la primera cantante mujer argentina en llenar River, algo que acabó haciendo en cuatro oportunidades. Las presentaciones, realizadas el viernes y ayer por la noche, marcaron un nuevo hito en su carrera y consolidaron su enorme convocatoria.

El recital de hace dos días, que abrió la doble fecha, tuvo un momento de profunda emoción que trascendió lo musical. Mientras interpretaba “Mi amor”, una de sus canciones más personales, la Nena de Argentina compartió el escenario con J Rei, su pareja desde hace más de tres años, en una escena que terminó con la artista quebrada en llanto.