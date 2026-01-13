“Violento y misógino”: la furia de María Fernanda Callejón contra Ángel de Brito

La panelista se defendió tras el comentario del conector de América quien aseguró que en el canal “no la quiere nadie”.

María Fernanda Callejón quedó envuelta en un escándalo cuando Ángel de Brito aseguró que en América “nadie la quiere”. La panelista de La Mañana con Moria (El Trece) estalló cuando se enteró de los dichos del conductor y no se calló nada.

Enfurecida, apuntó contra De Brito y lo acusó de violento y misógino. “Vos tenés un problema personal conmigo desde hace muchos años y la verdad que esta guerra que me planteás no la entiendo”, dijo Callejón en el programa que conduce Moria Casán.

Lejos de frenar el conflicto, la exvedette fue por más y dejó ver que el conductor se maneja así en el mundo del espectáculo. “Este señor trata de instalar permanentemente que yo soy mala persona, mala compañera, fracasada, que no valgo ni un mango. Me decís gagá, te metés con mi edad y con mi persona. Y eso es misoginia” , lanzó.

Aún más molesta, Callejón recordó que fue ella quien lo acompañó cuando Ángel no era famoso. “Te conocí cuando no eras nadie. Te defendí en momentos difíciles y después me llamabas como “Angelita””, sostuvo.

Cansada de los tratos del conductor para con ella, lanzó sin rodeos: “más que misoginia, esto ya es violencia. ¿Quién sos vos para desvalorizarme y decir que no valgo un peso?”.

“Me enteré por un pajarito que le dijiste a Moria que me calle la boca. A mi nadie me calla la boca, y menos que menos un hombre”, sumó y señaló que en medio de la polémica con su expareja Ricky Diotto, el conductor se puso del lado de este “en el peor momento de nuestra vida” y “eso no se hace”.