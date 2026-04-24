El SMN pronosticó mínimas de un grado bajo cero y ráfagas de hasta 87 km/h que reducirán la sensación térmica. Las heladas continuarán varios días.

Ola polar: en qué zona de Chubut se esperan las primeras nevadas importantes de 2026 (foto ilustrativa).

El invierno no siempre espera al calendario. Este sábado, Neuquén y buena parte del país empezarán a sentir los efectos de una ola polar que se adelanta al invierno. Y el fenómeno podría generar las primeras nevadas de 2026 en la provincia de Chubut .

Y el evento llegará cargado de viento, heladas y una sensación térmica por debajo de lo habitual para esta época otoñal ,

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la irrupción de una masa de aire de origen polar ya está en marcha sobre la Patagonia y se irá expandiendo progresivamente de sur a norte.

Representa la incursión fría más intensa registrada en lo que va del año, más allá de la sorpresiva nevada de febrero en el centro de esquí La Hoya y zonas elevadas de las rionegrinas Bariloche y El Bolsón, o la que a fines de marzo tiñó de blanco la alta montaña neuquina.

Ahora, la zona cordillerana y la meseta chubutenses serán afectadas con fuerza por un fenómeno más generalizado.

Nevadas desde la mañana y viento todo el día

Según los pronósticos, en la zona de Esquel y las localidades cercanas, la jornada del sábado arrancará con cielo parcialmente nublado durante la madrugada, pero el panorama se deteriorará rápidamente.

Hacia la mañana, con la llegada plena del frente frío, se esperan lluvias y nevadas en la comarca andina chubutense, que volverán a intensificarse durante la noche.

Esquel. Estudios científicos revelan que la cordillera de Chubut se está quedando sin nieve La zona cordillerana de Esquel, en Chubut, se prepara para las nevadas del sábado 25 de abril de 2026.

La tarde ofrecerá una pausa relativa, aunque sin descartar chaparrones intermitentes.

Las temperaturas hablarán por sí solas: la mínima rondará los -1°C, con posibilidad de valores más bajos en zonas rurales y de mayor altitud, mientras que la máxima no superará los 9°C.

Ola polar con viento fuerte

De todos modos, el dato que probablemente tendrá más impacto será el viento. Desde el sector oeste, las ráfagas sostenidas oscilarán entre los 32 y 59 km/h, con picos que podrían alcanzar entre 70 y 87 km/h durante la tarde.

Hacia la noche, el viento rotará al sudoeste, pero sin perder intensidad.

La combinación de temperaturas bajo cero y viento constante tendrá importante impacto en una sensación térmica considerablemente inferior a los registros del termómetro,.

Obviamente, este panorama anticipa complicaciones para la circulación vial, reducción de la visibilidad y condiciones adversas para quienes deban salir de sus casas.

Cuánto durará el frío en Chubut

El impacto de este frente no se agotará el sábado. En principio, el frío llega para quedarse por un tiempo.

El SMN advirtió que las heladas continuarán durante los días siguientes, principalmente en las madrugadas y las primeras horas de la mañana.

Esquel centro En Esquel el clima desmejorará en las primeras horas del sábado 25 de abril y para la mañana se esperan las primeras precipitaciones.

Como es habitual en estas circunstancias, las autoridades piden a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Las recomendaciones centrales son evitar traslados innecesarios en zonas con nieve o hielo y adoptar medidas de resguardo, en especial en hogares con adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.

En Santa Cruz anticipan hasta -15°C

El frente frío polar que anticipa el invierno obviamente impactará incluso con más fuerza al sur, en la provincia de Santa Cruz.

El Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) emitió alli una alerta por condiciones invernales anticipadas para el fin de semana.

El escenario más extremo se concentrará en dos destinos turísticos de renombre internacional.

En El Calafate —puerta de acceso al Parque Nacional Los Glaciares— y en El Chaltén, punto de referencia para montañistas de todo el mundo.

En esa zona, el termómetro podría desplomarse hasta los 15°C bajo cero durante el fin de semana, según el informe del organismo provincial.

Las zonas cercanas a Lago Posadas registrarían valores igualmente extremos.

La AGVP emitió alerta en el contexto de la misma ola de frío para circular con precaución en las rutas ante el riesgo de hielo en la calzada.