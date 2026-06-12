Se aprobó en Diputados la reposición de Eduardo Sosa, quien fue procurador general de la provincia hasta 1995. El kirchnerismo votó en contra.

Después de 31 años restituyeron a un funcionario de Santa Cruz que había echado Kirchner cuando era gobernador.

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó un proyecto enviado por el gobernador Claudio Vidal y restituyó en su cargo a Eduardo Sosa , el procurador general de la provincia que había sido desplazado en 1995, durante la gobernación de Néstor Kirchner.

De este modo se puso punto final a un conflicto de insólita extensión que, incluso, derivó en reiterados pronunciamientos de distintas conformaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El episodio que se transformó en una larga batalla judicial y administrativa tuvo lugar en septiembre de 1995. En ese momento, Sosa fue removido de su cargo por Kirchner tras la promulgación de la Ley Provincial N° 2.404 que modificó la estructura del Ministerio Público de Santa Cruz y dividió el cargo que ocupaba Sosa , provocando el cese de sus funciones.

Sosa había sido nombrado procurador en 1990, pero en 1995, una reforma judicial promovida por Kirchner y respaldada por los diputados provinciales que le respondían, eliminó la Procuraduría y la reemplazó con dos cargos: jefe de fiscales y jefe de defensores.

Claudio Vidal Santa Cruz Claudio Vidal. El gobernador de Santa Cruz celebró la restitución de Sosa.

El caso generó controversia, porque afectó el principio de inamovilidad de los jueces, y Sosa lo llevó hasta la Corte Suprema.

La Corte intervino más de una vez y, en 2009 y 2010 -integrada entonces por Carmen Argibay, Carlos Fayt, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni, dictó fallos ordenando expresamente la restitución de Sosa en el cargo de Procurador General.

Pese a ello, los sucesivos gobiernos provinciales nunca habían cumplido hasta ahora de manera efectiva esas sentencias.

Un triunfo para Vidal en Santa Cruz

Este jueves, en la Cámara de Diputados de Santa Cruz hubo 13 votos afirmativos que dispusieron la restitución de Sosa por mayoría, con la oposición de los legisladores del kirchnerismo.

Los números que permitieron aprobar el regreso de Sosa a su cargo se consiguieron en medio de negociaciones entre el gobernador Vidal y el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, relacionadas con la ampliación del máximo órgano judicial promovida por el mandatario provincial.

Vidal consiguió el respaldo paralelo para su proyecto de llevar el Tribuna Superior de 5 a 9 miembros, junto con el de la reposición del procurador.

El gobernador celebró en sus redes el resultado de la votación con un mensaje en el que dice: “Después de más de treinta años, con la restitución del doctor Sosa, en Santa Cruz cerramos una de las heridas institucionales más profundas de nuestra historia”.

"Se trataba de reparar una injusticia"

El mandatario también recordó una conversación con el procurador que, según dijo, mantuvo antes de asumir al frente del gobierno provincial.

“En aquella charla escuché una historia que atravesó décadas de reclamos, fallos judiciales incumplidos y una profunda deuda institucional de la provincia. En ese encuentro asumí un compromiso de trabajar para que Santa Cruz encontrara una solución definitiva a una situación que nunca debió prolongarse tanto tiempo”, aseguró.

"No se trataba solamente de una cuestión personal. Se trataba de reparar una injusticia, respetar las decisiones de la Justicia y demostrar que las instituciones están por encima de cualquier circunstancia política“, completó.