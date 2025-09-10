Atrapan a un ladrón reincidente en Chos Malal tras descubrir que se refugiaba en un cerro

El ladrón de 24 años había cumplido una condena en Buta Ranquil. La División Investigaciones Zona Norte encabezó las pesquisas.

Una investigación permitió a la División Investigaciones Zona Norte de la Policía de Neuquén desbaratar el accionar de un insistente ladrón que había realizado una seguidilla de robos golpeando a los vecinos de Chos Malal . A través del seguimiento de sus pasos descubrieron el refugio donde se escondía y dormía por las noches.

La pesquisa comenzó el 13 de julio, cuando un vecino denunció el robo de una campera y una tarjeta de débito del Banco Provincia del Neuquén (BPN) desde su camioneta. Con esos datos, los efectivos analizaron cámaras de comercios donde se usó la tarjeta robada y lograron, por primera vez, una imagen del presunto autor.

La Policía hizo énfasis en que no era un residente local y su búsqueda se volvió más compleja: "se realizaron arduas tareas de averiguación, donde se procedió al análisis de registros fílmicos, de uno de los locales comerciales, observando por primera vez los rasgos físicos morfológicos es por ello que al no ser residente de Chos Malal, dificultaba su búsqueda".

refugio chos malal ladron

El 16 de julio, en plena vía pública, el sospechoso fue identificado por la misma forma de caminar y rasgos. Al revisarlo encontraron que llevaba encima un "vaper", cigarrillo electrónico recién comprado con la tarjeta robada.

En tanto, de la constatación de sus antecedentes surgió su paso por distintas localidades. "Había cumplido condena en la localidad de Buta Ranquil, este accionar de trasladarse de localidad en localidad es típico un delincuente con experiencia", consideraron desde la Policía.

Los escondites y el refugio

Luego de encontrarlo con los elementos robados, faltaba la pieza clave: ¿dónde guardaba lo robado y dónde se refugiaba? El Fiscal a cargo del caso fue informado de inmediato y ordenó las diligencias correspondientes. Tras la aprehensión, el personal de Investigaciones continuó con las averiguaciones sobre el paradero del sospechoso, siendo reconocido en la localidad de Buta Ranquil.

Según aseguraron, todas estas diligencias con la colaboración de la Comisaría 24° Chos Malal llevaron a los investigadores a un taller mecánico donde el sujeto había dormido. Allí, en una bolsa, se encontraron la campera, la tarjeta de débito y un termo.

Luego, la información de vecinos y patrullajes en altura orientó a la policía hacia un “refugio precario” en las laderas del Cerro La Cruz. Es decir, que usaba la geografía escarpada como guarida.

ladron refugio chos malal

En un operativo con rastrillaje y la División Criminalística, se realizó un "hallazgo crucial" casi invisible entre las piedras. Estaba el par de zapatillas y un buzo idénticos a los que vestía el detenido en el momento de su aprehensión. Ese descubrimiento no solo consolidó la evidencia en su contra, sino que también reveló el método itinerante del joven.

Además, determinaron que se movía con un cómplice, quien le daba apoyo logístico. Sin embargo, se habría dado cuenta de las diligencias. Al no ser interceptado, los efectivos creen que escapó hacia otra localidad.

Protagonizó otros robos en Chos Malal

En el marco de otra investigación por otro robo en la localidad, observaron al mismo implicado en un patrullaje realizado por parte del personal del Departamento Comando Radioeléctrico de Chos Malal, motivo por el cual se realizó una diligencia judicial.

Al requisar la mochila, dieron con elementos que habría sustraído y pertenecían a un trabajador de la terminal de Chos Malal. En medio de esa investigación, obtuvieron que por la proximidad del lugar y la observación de cámaras de seguridad fue autor de otro robo. Según la pesquisa, determinaron que ingresó a un auto de un vecino, se llevó su celular y demás elementos que encontraron en su mochila.

De esta manera, desbarataron la seguidilla de robos y aseguraron que demostraron la necesidad de trabajar con colaboración interinstitucional y la efectividad del trabajo de investigación para esclarecer hechos delictivos y dar con el paradero de sus responsables.