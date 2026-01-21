La Policía Federal brindó un tutorial de cómo detectar dólares falsos: "Tocá, mirá y girá"

La iniciativa fue impulsada por la Dirección de Investigación de Delitos Económicos. El video que compartieron en redes sociales.

La aparición de dólares falsos volvió a ser un tema de preocupación tras la liberación del cepo y las medidas tendientes a poner en circulación los que estaban "bajo el colchón". En el marco de vacaciones y mayor circulación de moneda extranjera, desde la Policía Federal publicaron un paso a paso para saber si el billete es apócrifo o no.

A través de su cuenta de Instagram @PFAOficial , la Policía Federal Argentina compartió un video tutorial para evitar la circulación de billetes falsos de dólar estadounidense. La Fuerza destacó tres pasos fundamentales para comprobar la autenticidad de los billetes: "Tocá, mirá y girá".

Esta técnica, según explicó la institución, permite distinguir rápidamente los billetes genuinos de aquellos apócrifos que suelen detectarse en transacciones cotidianas.

La iniciativa surgió luego de que el Ministerio de Seguridad Nacional aprobara una guía especializada para la detección de moneda falsificada, la cual es implementada por todas las fuerzas policiales y de seguridad federales.

Tutorial de la Federal para detectar dólares falsos

Los tres pasos fundamentales para detectar los dólares falsos

El primer paso consiste en tocar el billete. La entidad recomendó prestar atención a la textura del papel, que en los dólares originales tiene una composición y un relieve particular imposibles de replicar con exactitud por los falsificadores. Esto se recomienda hacer en la figura del prócer y en la denominación del billete. El papel es firme, con textura áspera y sin brillo.

En segundo lugar, se recomienda observar el billete bajo la luz para identificar marcas de agua y elementos de seguridad visibles, como el rostro del prócer y un hilo con la inscripción "USA" junto al valor del billete.

bancos dolares

Finalmente, al girar el billete, se deben notar cambios en los colores de ciertos detalles, como la banda de seguridad y reflejos específicos en inscripciones y números que varían de cobre a verde. En el billete de 100 dólares, es posible observar la campana y el hilo 3D con efectos visuales particulares.

Para fortalecer la prevención y persecución de la falsificación, el Ministerio de Seguridad Nacional aprobó la Guía de actuación – Detección de Moneda Falsificada. Este documento unifica criterios para la identificación de pesos, dólares y euros apócrifos, facilitando la colaboración en investigaciones relacionadas con delitos económicos, contrabando y lavado de dinero.

Cómo detectar pesos y euros falsos

El objetivo es reforzar la prevención, detección y persecución de estos delitos, ofreciendo procedimientos claros tanto para las fuerzas de seguridad federales como para ciudadanos particulares.

Peso

Verifique la impresión calcográfica en el retrato, animal o símbolo principal. Debe sentirse en relieve al pasar los dedos.

Observe a contraluz la marca de agua, el hilo de seguridad y el motivo de complementación frente-dorso. Confirme que se vean con nitidez y sin impresiones.

Incline el billete y controle la tinta de variabilidad óptica: el número o símbolo debe cambiar de color o mostrar brillo metálico según la serie.

pesos falsos

Euro