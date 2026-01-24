Feroz enfrentamiento y tiroteo entre bandas en el oeste neuquino

El disturbio de grandes proporciones ocurrió este viernes y demando un gran despliegue policial e intervención de la fiscalía.

Un enfrentamiento a tiros entre dos bandas del barrio Z1 generó temor y preocupación en los vecinos. La Policía dispuso un rápido despliegue de intervención y logró demorar a varios de los responsables, además de secuestrar municiones y otros elementos de interés.

Según informó la Policía, el importante operativo se desplegó el viernes por la tarde en el norte de la ciudad tras un enfrentamiento armado entre bandas antagónicas, que derivó en múltiples demorados, persecuciones, allanamientos y el secuestro de vehículos, municiones y estupefacientes.

El episodio se inició alrededor de las 14:10 en el barrio Z1 , cuando un efectivo policial que cumplía funciones de consigna alertó sobre un disturbio de grandes proporciones en las inmediaciones de las calles Los Patos y Choroy . Según los primeros datos que se recabaron, personas armadas se movilizaban en una camioneta Renault Duster gris , desde donde se habrían efectuado disparos de arma de fuego contra otro grupo.

La situación fue confirmada por numerosos llamados de vecinos a la Comisaría 18, quienes aseguraron haber escuchado detonaciones y observaron a mujeres armadas a bordo del rodado.

Al arribar los móviles policiales al lugar, se inició un seguimiento preventivo que no pudo ser concretado en el momento, ya que la camioneta fue guardada en una vivienda particular al notar la presencia policial. Por ello, tras dialogar con la fiscalía de turno, se dispuso una consigna policial permanente a la espera de una orden judicial para allanar.

Intervención judicial

En ese contexto, se pudo demorar a tres mujeres cuando intentaban retirarse del lugar, quedando vinculadas a la investigación.

Minutos más tarde, y como parte de la misma causa, personal policial logró interceptar un Fiat Siena gris en el barrio Hipódromo, cuyos ocupantes —un hombre mayor de edad, una mujer y un adolescente— fueron también señalados por testigos como partícipes del enfrentamiento armado. El vehículo fue secuestrado para su correspondiente peritaje judicial.

Con el avance de la investigación, la Fiscalía de Actuación Genérica autorizó un allanamiento en el domicilio donde se había refugiado la camioneta buscada. El procedimiento fue realizado durante la tarde por personal de la Comisaría 18 y permitió el secuestro de la Renault Duster, 25 municiones calibre .22 y, con intervención de la División Antinarcóticos, una planta de marihuana.

Todas las personas involucradas permanecen demoradas a disposición de la Justicia, mientras se realizan las diligencias de identificación y se avanza en la imputación correspondiente. La causa es investigada bajo la órbita de la Fiscalía, que continúa reuniendo pruebas para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

Enfrentamiento a tiros en Centenario dejó un herido

A principio de mes, un ataque a tiros que se produjo en Centenario dejó el saldo de un herido grave. El responsable de la agresión fue demorado y le secuestraron un arma.

Según consignó Centenario Digital, la agresión armada tuvo lugar la madrugada del 1° de enero, en el sector de calles El Salvador y Juana Azurduy del barrio Eluney. Allí acudió personal policial tras recibir un alerta de vecinos que dijeron oír disparos.

Al arribar a la escena, los efectivos de la Comisaría 52 encontraron a un hombre tendido en el suelo y con una herida de arma de fuego en la pierna derecha. Aunque el hombre estaba consciente, le urgía ser atendido y, ante la demora de la ambulancia que se convocó, vecinos decidieron trasladarlo en un vehículo particular hasta el Hospital Natalio Burd.

Afortunadamente, se encontraba fuera de peligro, aunque con una fractura de tibia, por lo que la causa se caratuló como lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

Personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, en conjunto con efectivos de la Comisaría 52, iniciaron una investigación de inmediato para esclarecer las circunstancias de la agresión y ubicar al tirador. En ese contexto, entrevistaron a vecinos y relevaron cámaras de la zona.

Con esa información y con la colaboración de la UESPO, llevaron adelante una diligencia de allanamiento en el sector de Parcelas el día viernes 2, cuyos resultados informaron al día siguiente.

El procedimiento se realizó con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica y arrojó resultados positivos, concretándose la demora del presunto autor del hecho investigado, un hombre de 39 años.