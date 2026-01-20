Tiroteo en la vía pública: un cabo de la Policía Federal disparó 14 e hirió a un vecino

El agente estaba alcoholizado y abrió fuego en la vía pública durante la madrugada. Al llegar la policía, intentó darse a la fuga.

El cabo de la Policía Federal sacó su arma del baúl y empezó a disparar.

Un violento episodio tuvo lugar este lunes por la mañana en el barrio porteño de Villa Crespo , cuando un cabo de la Policía Federal Argentina protagonizó un tiroteo en plena vía pública y efectuó al menos 14 disparos con su arma reglamentaria hasta vaciar el cargador. El hecho ocurrió alrededor de las 5:50 en la intersección de las calles Fitz Roy y Muñecas y generó momentos de extrema tensión entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con la información oficial, el agente se encontraba fuera de servicio y en aparente estado de ebriedad. La secuencia quedó registrada en videos captados por testigos, en los que se observa al efectivo resguardarse detrás de un automóvil estacionado y disparar de manera reiterada hacia distintas direcciones, mientras personas que se encontraban en el lugar buscaban refugio.

Como consecuencia de los disparos, un hombre que transitaba por la zona resultó herido de bala en el pie izquierdo . Personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al lugar y trasladó a la víctima al Hospital Durand, donde recibió atención médica. Según se informó, el herido se encuentra fuera de peligro y su estado de salud no reviste gravedad.

La víctima es un hombre mayor, empleado de una empresa distribuidora de alimentos, que se dirigía a su trabajo cuando fue alcanzado por uno de los disparos. Testigos indicaron que el ataque se produjo sin previo aviso y que el policía continuó disparando aun cuando varias personas ya se habían refugiado en comercios y vehículos.

El video del momento en el que el policía federal disparó a los vecinos en Villa Crespo

La intervención policial y el operativo

Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron rápidamente al lugar. Al advertir la presencia de los uniformados, el agresor intentó deshacerse de su arma y escapar corriendo por la calle Fitz Roy. Sin embargo, fue reducido a pocos metros y quedó detenido sin que se registraran nuevos heridos.

En el lugar del hecho, los investigadores secuestraron al menos 14 vainas servidas, el arma utilizada —una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros— y el vehículo particular del efectivo. Todos los elementos fueron incorporados a la causa para su posterior peritaje.

tiroteo policia federal villa crespo

Testimonios de vecinos

Vecinos y testigos relataron escenas de pánico. Uno de ellos aseguró que el policía tuvo dificultades para estacionar su auto y, tras descender, abrió el baúl, tomó el arma y comenzó a apuntar y disparar. Otro testigo afirmó que el agresor amenazaba a las personas que se cruzaban en su camino y disparaba de forma indiscriminada.

Walter, el hombre herido, declaró posteriormente que no conocía al cabo y que fue alcanzado por un disparo cuando llegaba a su lugar de trabajo, luego de que el efectivo ya hubiera disparado contra otros vecinos y comerciantes de la cuadra.

Tiroteo villa crespo policia (2)

Investigación en curso

La Unidad de Flagrancia Norte dispuso la detención del cabo, la realización de un dermotest y el secuestro de todos los elementos vinculados al hecho. El policía fue pasado a situación de disponibilidad y se le inició un sumario administrativo, mientras se aguarda la definición de su situación procesal.

La zona permaneció acordonada durante varias horas para la realización de las pericias, con intervención de la Comisaría Vecinal 15 B, en el marco de una investigación que continúa en curso.