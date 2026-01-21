Fiesta de la Confluencia 2026: cómo acceder a las entradas gratis para buenos contribuyentes

La nueva edición de la Fiesta de la Confluencia 2026 está cada vez más cerca y, al igual que los últimos años, los buenos contribuyentes de Neuquén podrán acceder a entradas preferenciales de forma gratuita. El megaevento se llevará adelante en la Isla 132 del 5 al 8 de febrero.

Según confirmó a LU5 la jefa de Gabinete, María Pasqualini, en esta edición se entregarán cuatro entradas preferenciales para cada buen contribuyente. Inicialmente, habrá disponibles cuatro mil entradas para cada día.

Los pases se pueden adquirir desde este miércoles 21 de enero a las 8, desde la página oficial del municipio. Los vecinos habilitados para adquirir las entradas son aquellos que tengan al día sus impuestos hasta diciembre del 2025.

La funcionaria explicó que para acceder a las entradas gratis, primero hay que ingresar al sistema, ingresar el número de trámite del DNI y completar los datos de contacto. Luego se envía un mail con un código que hay que ingresar en el sitio web entradauno.com y se reciben inmediatamente las cuatro entradas.

Comentó que este año no habrá pulseras: "El código QR es moderno y más confiable, es una manera de prevenir estafas y cuidar a los vecinos y vecinas".

Por otro lado, recordó que quienes no sean buenos contribuyentes deberán adquirir sus entradas mediante un proceso de compra 100 por ciento digital para acceder al sector preferencial de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

Pasqualini destacó que se trata de una fiesta con costo cero para el municipio, ya que “la Municipalidad no le paga a los artistas”. La contratación y el riesgo económico son asumidos por la productora privada.

Asimismo, resaltó el importante movimiento económico que genera el evento en la ciudad, con un impacto proyectado para este año de 65 mil millones de pesos.

También recordó a vecinos y vecinas que participen de la rifa: todos los días de la fiesta se sortearán vehículos, motos eléctricas y monopatines, y el último día se realizará el sorteo de una camioneta Toyota Hilux.

Por último, adelantó que este viernes se anunciarán más sorpresas, con el anuncio de un nuevo artista. “Es más que una fiesta, es el evento más importante y convocante de la Patagonia”, concluyó Pasqualini.

Fiesta de la Confluencia 2026: cómo comprar las entradas

Se encuentran disponibles los abonos para las cuatro jornadas. El Pack Preferencial individual para los 4 días tiene un valor de $100.000. Asimismo, lanzaron una opción para grupos: el Pack Familiar (4x3), que permite adquirir cuatro pases al precio de tres por un total de $300.000.

La entrada individual para cada uno de los cuatro días tiene un costo de 40 mil pesos.

Para adquirir los tickets, los usuarios deben ingresar a la web oficial de la Fiesta de la Confluencia, dirigirse a la sección "entradas" y seleccionar "comprar ahora", lo que los redireccionará al sitio de Entrada Uno.

La grilla día por día

Jueves 5

Rombai

Migrantes

Luciano Pereyra

Karina

Viernes 6

Fmk

Lautygram

Tuli

Roze

Angela Torres

LuckRa

Sábado 7

La Beriso

Bersuit Vergarabat

Kapanga

No Te Va Gustar

Domingo 8