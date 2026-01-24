Se busca definir el futuro operativo de la planta de agua pesada y regularizar su situación financiera. Hay compromisos de compra de producción.

Provincia acuerda con Nación avanzar en tareas para el mantenimiento de la PIAP

La provincia de Neuquén realiza gestiones con autoridades nacionales para concretar un nuevo contrato de concesión y regularizar el envío de fondos necesarios para el mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada ( PIAP ) de Arroyito.

Según anunció el gobierno provincial, para avanzar en las negociaciones, el presidente de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) Rubén Etcheverry , junto al gerente general, Alexander Berwyn , mantuvieron este viernes una reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Martín Porro ; y el secretario de Asuntos Nucleares de la Nación, Federico Matías Ramos Napoli .

El encuentro fue calificado como “muy productivo” por Etcheverry, quien destacó la sintonía entre los funcionarios nacionales y provinciales para avanzar en el alistamiento de la planta . También anticipó que se presentaron opciones de financiamiento concretas para este fin.

“Hubo coincidencia en acelerar la puesta en marcha de la planta”, aseguró y dijo que se explicó a los representantes de Nación “el orden de la puesta en marcha y cuáles son las opciones de financiamiento concretas”.

image

El titular de la ENSI ratificó la respuesta a la convocatoria realizada meses atrás, donde seis empresas internacionales de primer nivel expresaron un compromiso firme de compra de agua pesada por períodos de ocho años, lo cual constituye el punto de partida para la reactivación.

Además, Etcheverry sostuvo que “se mostraron interesados por la posibilidad de ampliar la planta de producción de amoniaco desde las instalaciones de la CNEA”.

Agregó que “ellos están terminando de ajustar las rendiciones para que puedan pagar en los últimos dos meses, diciembre y noviembre, que no hay contrato de concesión, y están tratando de acelerar un proceso de licitación para concesionar la planta y ponerla en marcha para producir agua pesada”.

image

En su momento, el Gobierno provincial ayudó a buscar el financiamiento para hacer frente al pago de salarios y el aguinaldo de los empleados.

Por último, si bien se anticipan algunas tensiones presupuestarias mientras se formaliza el nuevo contrato de concesión -proceso que podría demorar si se opta por una licitación pública en lugar de un contrato entre partes-, ambas partes coincidieron en la urgencia de preservar las instalaciones y el personal calificado de la ENSI para este proyecto estratégico.

La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) es propiedad de la Nación, específicamente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Por su parte, la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), que es una sociedad entre la Provincia de Neuquén y la CNEA, funciona como la operadora encargada de las tareas de conservación y mantenimiento de la planta.