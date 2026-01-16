Neuquén exige a Nación los fondos para mantenimiento de la PIAP

Provincia realiza gestiones para un nuevo contrato de concesión y regularizar el envío de fondos. Hay empresas internacionales interesadas en el insumo.

El Gobierno de la Provincia de Neuquén exige a Nación que gire los fondos necesarios para el mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito. Desde el Ejecutivo aseguran que gestionaron diversas acciones por la deuda que mantiene la Comisión Nacional de Energía Atómica con la empresa provincial ENSI, que es la que realiza la conservación de la planta. Además, afirman que ENSI obtuvo el interés de inversores para la compra de agua pesada.

Desde la presidencia de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) insistieron con estas gestiones ante las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para avanzar en la firma de un nuevo contrato de concesión de la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito y, a la vez, por la regularización de los fondos que debe enviar Nación para el pago de las obligaciones salariales de los empleados y el mantenimiento de las mencionadas instalaciones, en virtud de la deuda de CNEA con ENSI, encargada del mantenimiento de la planta propiedad de la Nación.

"El gobierno provincial está llevando adelante todas las acciones posibles tanto para el cumplimiento de las obligaciones de Nación en lo que se refiere al financiamiento para la conservación de la planta, como para la búsqueda de financiamiento, de inversores y compradores de agua pesada y otros insumos, lo que permitirá reactivar esta industria", afirmaron.

El objetivo es que la PIAP sea un emprendimiento multipropósito.

Las gestiones por la PIAP

La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) es propiedad de la CNEA y es operada por la empresa provincial ENSI. En ese sentido, el organismo nacional mantiene una abultada deuda con la provincia. Actualmente, y ante el retraso por parte de CNEA, tanto en la firma del contrato de concesión como en el cumplimiento del envío de los fondos, el gobierno provincial hizo frente al pago de salarios de noviembre y del sueldo anual complementario a los empleados de ENSI y regularizar la deuda.

La provincia avanza con las gestiones ante CNEA para renovar el contrato de concesión de la PIAP para la conservación y mantenimiento de la misma por parte de los trabajadores de la empresa ENSI.

"Luego de varios años, la actual gestión provincial llevó adelante distintas acciones tendientes no solo a regularizar el funcionamiento de la PIAP, sino también para la puesta en marcha de las líneas de producción de agua pesada", explicaron.

La reconversión de la PIAP, en la mira del gobierno nacional.

Es así que mientras desde la provincia se realizaron reiterados reclamos para el envío de los fondos por parte de la CNEA -por las tareas de conservación y mantenimiento de la planta por parte de ENSI establecidas en los correspondientes contratos-, también se realizó meses atrás una convocatoria a potenciales inversores, clientes y empresas internacionales a través de una carta de interés para la adquisición de agua pesada.

Interés por el agua pesada

El procedimiento arrojó como resultado el interés y compromiso de 6 empresas internacionales en comprar el insumo por períodos de 8 años. El éxito de este llamado en cuanto al compromiso de compra futuro una vez que la planta esté en producción es el punto de partida para su reactivación.

La consulta incluyó a empresas de primer nivel internacional. Los resultados de la convocatoria dieron como resultado el interés firme de compra por parte de las empresas.

Respecto al proyecto de reactivación de la PIAP, los avances más significativos residen en la negociación con inversores para concretar el financiamiento necesario para el alistamiento.

Durante todo este proceso, el presidente de ENSI, Rubén Etcheverry, mantuvo encuentros con los delegados gremiales para informales de las distintas acciones realizadas ante la CNEA para lograr el cobro. Por su parte, desde el gremio ATE viajaron a Buenos Aires para realizar reclamos ante CNEA.